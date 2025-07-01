ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Posso enxaguar o aparador da Philips com água?

Os aparadores da Philips possuem ícones moldados ou impressos na alça para indicar se podem ser limpos ou enxaguados com água. Esses ícones podem não ser imediatamente aparentes, portanto, sempre verifique em uma área bem iluminada. Os documentos fornecidos com o produto também indicarão se ele pode ou não ser limpo com água.

  • Se o produto tiver um ícone de torneira riscada, ele não deve ser enxaguado nem limpo com água para evitar danos ao dispositivo. 
  • Se o produto tiver um ícone de torneira ou chuveiro, ele pode ser enxaguado ou limpo com água.

Nota: Para alguns produtos, os pentes destacáveis e os dentes de corte podem ser laváveis, mesmo que a alça não seja. Consulte a documentação fornecida com o produto para obter detalhes.

Um ícone de torneira riscada, um ícone de torneira e um ícone de chuveiro.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3917/15 , BT3617/15 , MG3927/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte