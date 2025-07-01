Suporte da Philips Posso enxaguar o aparador da Philips com água?

Os aparadores da Philips possuem ícones moldados ou impressos na alça para indicar se podem ser limpos ou enxaguados com água. Esses ícones podem não ser imediatamente aparentes, portanto, sempre verifique em uma área bem iluminada. Os documentos fornecidos com o produto também indicarão se ele pode ou não ser limpo com água.

Se o produto tiver um ícone de torneira riscada, ele não deve ser enxaguado nem limpo com água para evitar danos ao dispositivo.

ser enxaguado nem limpo com água para evitar danos ao dispositivo. Se o produto tiver um ícone de torneira ou chuveiro, ele pode ser enxaguado ou limpo com água.

Nota: Para alguns produtos, os pentes destacáveis e os dentes de corte podem ser laváveis, mesmo que a alça não seja. Consulte a documentação fornecida com o produto para obter detalhes.