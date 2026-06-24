As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC3133/01 , XC2011/01 , FC8794/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Quando limpar/trocar as almofadas do aspirador Philips
Os acessórios do aspirador de pó Philips são compatíveis com outros modelos?
Por quanto tempo devo carregar o meu aspirador de pó sem fio Philips?
Como substituir as baterias do aspirador de pó Philips?
Onde posso encontrar o modelo/número de série do meu aspirador de pó Philips?
Procurando mais alguma coisa?
Descubra todas as opções de suporte da Philips