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Onde posso encontrar o modelo/número de série do meu aspirador de pó Philips?

Se quiser saber como encontrar o modelo e o número de série do seu aspirador de pó Philips, veja as informações abaixo.

Onde posso encontrar o modelo/número de série do meu aspirador de pó Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC3133/01 , XC2011/01 , FC8794/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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