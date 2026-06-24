Como substituir as baterias do aspirador de pó Philips?

Se for preciso substituir as baterias, você pode enviar o aspirador de pó Philips para a assistência técnica.
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC3133/01 , XC2011/01 , FC6404/01 .
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