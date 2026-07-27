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Suporte da Philips

Por que há espaço entre a cabeça da escova e a alça?

Uma pequena folga entre a cabeça da escova e a alça da escova de dentes é normal e necessária. A cabeça da escova deve ser capaz de se mover para criar a quantidade certa de vibrações. 

Espaço da cabeça da escova Sonicare

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX6321/02 , HX3411/04 , HX9002/65 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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