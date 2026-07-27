Por que há espaço entre a cabeça da escova e a alça?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX6321/02 , HX3411/04 , HX9002/65 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Que telefones são compatíveis c/ app Philips Sonicare?
Em quais países o aplicativo Sonicare está disponível?
Onde posso adquirir acessórios para a minha escova de dentes Sonicare?
Posso usar meu carregador Sonicare AirFloss para carregar minha escova de dentes?
Que países têm o app Philips Sonicare for Kids?
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