Hospital de alta complexidade é inteiramente equipado com soluções Philips

O software de gestão do Linhares Medical Center é o Tasy em Cloud, no modelo SaaS. Nesse caso, a confi­guração e gestão do ambiente é de responsabilidade da Philips e o hospital reduz custo para suprir demandas das equipes de TI concentrando-se em seu principal objetivo: oferecer um atendimento de excelência aos seus pacientes, bem como aprimorar e facilitar o dia a dia do profissional de saúde, gerando dados em tempo real para diagnósticos precisos.

A Philips monitora a performance do sistema durante 24 horas por dia, sete dias por semana, detectando problemas em tempo real, ou até mesmo antecipando a detecção de erros e sugerindo adequações. O Tasy integra informações dos equipamentos de outras áreas do hospital e permite a criação de um banco de dados único, otimizando recursos e ampliando a segurança do paciente.

O Linhares Medical Center adquiriu também monitores de suporte à vida, além de diversos equipamentos de imagem (tomografia, hemodinâmica, arco cirúrgico, raios-x, ultrassom, mamógrafo). “Não utilizamos papel nem para o eletrocardiograma; tudo é acessado digitalmente” menciona o cardiologista.

O sistema de comunicação e arquivamento de imagens, por sua vez, o PACS (Picture Archiving and Communication System), é uma solução de gerenciamento escalonável e modular que ajudará os médicos radiologistas no fluxo de seu trabalho. Os médicos podem acessar as imagens de qualquer lugar do hospital e de seus consultórios. “Não medimos esforços para o nosso investimento em tecnologia”, diz Tinoco.