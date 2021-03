Philips anuncia a venda de seu negócio de Eletrodomésticos para a empresa de investimento global Hillhouse Capital

Hillhouse Capital

Hillhouse Capital investe mundialmente, com o objetivo de trabalhar com empreendedores e equipes de gestão para construir negócios de alta qualidade e que alcancem um crescimento sustentável de longo prazo. A Hillhouse tem profunda experiência na integração de arquiteturas baseadas em tecnologia e dados para impulsionar a inovação digital e a expansão dos negócios. A empresa tem trabalhado de forma exitosa com muitos consumidores globais e empresas de varejo para aprofundar o engajamento do consumidor e introduzir modelos inovadores diretamente para o consumidor, estimulando a criação de novos segmentos de clientes e mercados.



“Esperamos unir forças com a Philips para expandir em novos mercados e capturar mais oportunidades de crescimento globalmente”, declarou Lei Zhang, fundador e diretor executivo da Hillhouse Capital. “Estamos alinhados com a missão da Philips de trazer produtos de alta qualidade para apoiar estilos de vida saudáveis e gratificantes para consumidores em todo o mundo”.