Inovando para o Próximo Normal: Como a saúde digital está ajudando as gestantes durante a pandemia

Quando eu estava grávida dos meus filhos, não havia tanto acesso rápido a informações sobre gravidez e saúde do bebê como temos hoje na internet. Na verdade, meu marido e eu juntamos diversos livros sobre o assunto, mas contamos sobretudo com a minha obstetra para nos guiar nessa experiência, com exames de rotina regulares, assistência especializada e uma dose forte de conselhos que me tranquilizaram ao longo do caminho. Minha relação com ela foi fundamental tanto para a minha saúde quanto para a saúde dos meus bebês.

Então, quando penso nas 140 milhões de mulheres que estima-se deram à luz em 2020 durante a pandemia da Covid-19, eu fico muito comovida. Triste em pensar nos milhões de mães que dependem do transporte público e ficaram com medo – ou foram impedidas – de comparecer às consultas. E com o coração partido ao ler estudos e dados de nascimentos que mostram o aumento surpreendente das taxas de natimortalidade – em parte atribuída a essa falta de acesso à rotina de pré-natal.

Nós postamos no passado sobre como a Covid transformou o cuidado médico para condições agudas e crônicas. No entanto, eu queria compartilhar o progresso que tivemos em apoiar sobretudo os pais jovens e casais gestantes – e o que a pandemia nos ensinou para o futuro.

Na verdade, nossa relação com a maioria dos pais começa muito antes de começarem a procurar por bombas de leite materno ou mamadeiras – ela começa com os primeiros batimentos cardíacos. A partir dessa primeira experiência, durante toda a gravidez e o parto, apoiamos as mães e seus parceiros para melhorar os resultados da gravidez e da saúde do bebê. Essa é uma responsabilidade que levamos muito a sério.

Assim, diante dos desafios da pandemia, nós da Philips nos reunimos para apoiar os milhões de mães, parceiros e bebês que atendemos, ajudando a aumentar o acesso ao cuidado e à informação e promover a saúde e o bem-estar desses públicos, mesmo que à distânci.