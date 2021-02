Relatório global da Philips, Future Health Index, entrevista pela primeira vez jovens profissionais de saúde para entender suas percepções

Mesmo tendo passado por anos de formação, em média seis anos, além de especializações e treinamentos, a próxima geração de profissionais de saúde no Brasil apontou algumas lacunas no que diz respeito a competências, conhecimentos e dados não clínicos.

No país, em particular, as principais competências não clínicas apontadas por esses jovens profissionais de saúde são as tarefas administrativas (50%) e gerenciamento do estresse / pressão inerentes ao dia a dia (34%). “Ser um profissional de saúde de sucesso não depende apenas de sua formação. Existem certas habilidades, como inteligência emocional e gerenciamento administrativo, que não são ensinadas, mas são tão necessárias quanto as habilidades clínicas. De acordo com o relatório, o Brasil tem um amplo potencial para minimizar essas lacunas”, destaca Tetterro-Bueno.

Outros dois pontos também mencionados são as lacunas de conhecimento e de dados. A maioria dos profissionais de saúde brasileiros tem pouco ou nenhum conhecimento sobre atendimento baseado em valor (72%), conceito relacionado ao reembolso com base no tratamento do paciente e não no volume de exames ou procedimentos executados. 84% dos profissionais brasileiros afirmam que as instituições de saúde onde trabalham utilizam medidas baseadas em volume.

Já em relação as lacunas dos dados digitais, entre os 15 países pesquisados, os jovens profissionais brasileiros estão entre os mais propensos a utilizarem os dados digitais dos pacientes, de maneira correta, para influenciar os resultados de diagnóstico, tratamento e atendimento (40%). “Eles acreditam que o treinamento seria o meio mais eficiente para garantir o melhor aproveitamento destes dados” pontua a CEO Latam da Philips.