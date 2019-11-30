A Philips expande o portfólio de informática para radiologia o Brasil com a tecnologia Carestream de imagens baseada na nuvem.

Brasil – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: A PHIA, líder global em tecnologia da saúde, expandiu seu portfólio de informática em diagnóstico por imagens na América Latina como resultado da aquisição da Unidade de Sistemas de Informação em Saúde (HCIS, de sua sigla em inglês) da Carestream Health Inc. A plataforma de colaboração clínica, baseada na nuvem, complementará a linha de tecnologias de diagnóstico da Philips e trará melhorias na produtividade de suas soluções, no gerenciamento de dados de diagnóstico e na visualização e análise de informações. Trazendo ao Brasil uma inovação significativa com imagens clínicas líderes do setor e soluções avançadas de TI para a saúde. "Como líder global em tecnologia de saúde, envidamos todos os esforços para ficar um passo à frente e sempre atingir o objetivo quádruplo de melhorar a experiência do paciente, os resultados médicos, a experiência da equipe e o custo dos cuidados médicos. Unir forças com a Carestream melhorará o atendimento ao paciente e a produtividade das organizações de cuidados da saúde, oferecendo soluções flexíveis para hospitais e sistemas de saúde, bem como uma base sólida para cumprir nossa promessa de um diagnóstico de precisão. Desta forma, fortalecemos nosso compromisso de fornecer soluções de TI para a saúde e imagens clínicas líderes no setor". David Reveco Sotomayor, CEO da Philips América Latina. A plataforma de colaboração clínica, baseada na nuvem, complementa as soluções e os serviços da Philips, coloca o paciente no centro de sua estratégia e fortalece a inovação técnica de primeira classe no nosso mercado. A Philips agora oferecerá aos prestadores de serviços médicos no Brasil a tecnologia avançada "Vendor Neutral Archive" (VNA) – tecnologia de dados clínicos no formato Dicom e Não Dicom como PDF, JPG, víde,o etc., o que facilita o intercâmbio de informações, plataformas de visualização para diagnóstico, relatórios multimídia interativos, ferramentas de análise habilitadas para Inteligência Artificial (IA), bem como telerradiologia e serviços de gerenciamento de pacientes e diagnóstico; tudo isso para aumentar a interoperabilidade com um fluxo de trabalho eficiente. A plataforma de colaboração clínica da Carestream é uma solução líder no setor, e ficou com o primeiro lugar como "VNA" da KLAS em todo o mundo (outubro de 2019). "Com a incorporação da HCIS pela Carestream, a Philips no Brasil conta agora com um portfólio de informática hospitalar empresarial líder no setor que abrange o prontuário eletrônico (EMR); soluções avançadas para Radiologia, Cardiologia, Patologia e Oncologia; e tecnologia avançada de visualização que pode ser perfeitamente integrada ao nosso conjunto de soluções e ferramentas. Nosso portfólio de informática, combinado com a abordagem em soluções hospitalares completas, nos permite desenvolver propostas líderes para o setor", disse Vickram Sharma, diretor de Negócios de Informática da Philips. A Philips Healthcare Information Solutions faz parte do negócio de informática para o diagnóstico empresarial da Philips dentro da organização de Diagnóstico de precisão.