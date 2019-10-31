Estudo realizado pela Philips, Future Health Index 2019, revela que pacientes brasileiros estão buscando acesso a dados 

4. Compartilhamento de dados

O FHI 2019 também mostra que os brasileiros sem acesso ao seu registro eletrônico de saúde têm mais probabilidade (83%) de querer que seus profissionais de saúde tenham acesso a esses dados que a média de 15 países (64%), e profissionais de saúde (58%) concordam que pacientes que têm acesso a seus dados de saúde melhoram sua experiência.

No entanto, para utilizar a tecnologia digital de saúde, os brasileiros querem garantias de conveniência, conhecimento e controle da saúde. Os profissionais de saúde podem ter um papel a desempenhar no aumento da adoção e uso da tecnologia digital de saúde entre os brasileiros, já que eles estariam mais propensos a rastrear seus indicadores de saúde mediante uma recomendação de seu profissional de saúde. Os brasileiros com acesso à tecnologia digital de saúde e aos registros eletrônicos de saúde estão interessados em gerenciar sua própria saúde, mas parecem não ter certeza sobre como tirar proveito dessa tecnologia.

Cerca de 38% das pessoas que nem sempre utilizam a tecnologia digital de saúde ou aplicativos móveis de saúde para rastrear cada indicador de saúde afirmam que começariam a usá-los se um profissional de saúde os recomendasse ou se tivessem certeza de que seus dados de saúde estariam seguros. As pessoas que utilizam a tecnologia digital de saúde mencionam a conveniência de uso (43%) e a capacidade de se sentirem mais no controle de sua própria saúde (32%) como as principais razões para usarem a tecnologia digital de saúde ou aplicativos móveis de saúde.