Análise preditiva em saúde: três exemplos do mundo real

Os insights preditivos podem ser particularmente importantes na UTI, onde a vida de um paciente pode depender de uma intervenção em tempo hábil quando sua condição está prestes a se deteriorar. Em muitos países, incluindo os EUA, as UTIs já estavam sob pressão excessiva antes da pandemia da COVID-19, em decorrência do envelhecimento populacional, do aumento do uso de procedimentos cirúrgicos complexos e da escassez de especialistas em cuidados intensivos. Com o surto do coronavírus, o número de pacientes necessitados de cuidados intensivos na UTI aumentou exponencialmente, justificando ainda mais a necessidade de tecnologia para favorecer uma rápida tomada de decisão por parte dos cuidadores.

Como os sinais vitais dos pacientes são monitorados e analisados continuamente, os algoritmos preditivos podem ajudar a identificar pacientes com maior probabilidade de exigir uma intervenção nos próximos 60 minutos. Isso permite que os cuidadores intervenham proativamente em um estágio inicial, com base em sinais sutis de deterioração da condição do paciente. Da mesma forma, a análise preditiva pode estimar a probabilidade de que os pacientes corram risco de óbito ou reinternação no prazo de 48 horas se tiverem alta da UTI, ajudando o profissional a decidir quais pacientes podem receber alta.

Agora, os algoritmos preditivos também são implantados nos cenários de tele-UTI, onde os pacientes são monitorados remotamente por intensivistas e enfermeiros de cuidados críticos em constante contato com as equipes clínicas à beira do leito.

Além disso, as análises preditivas podem ajudar a detectar sinais precoces de alerta de eventos adversos na enfermaria de um hospital, onde a deterioração dos pacientes muitas vezes passa despercebida por longos períodos de tempo. A pontuação de alerta precoce automatizada permite que os cuidadores deflagrem uma resposta precoce apropriada das Equipes de Resposta Rápida no local de atendimento. Usando essa abordagem, um hospital relatou uma redução de eventos adversos da ordem de 35% e uma redução das paradas cardíacas de mais de 86%.

A adoção futura de biossensores vestíveis poderá tornar ainda mais fácil para os cuidadores a detecção de sinais precoces de deterioração à medida que o paciente se desloca pelos diferentes cenários de cuidados críticos no hospital. Esses biossensores aderem discretamente ao peito do paciente e se destinam a coletar, armazenar, medir e transmitir a frequência respiratória e cardíaca — os dois principais preditores de deterioração — a cada minuto, além de parâmetros contextuais como postura, nível de atividade e deambulação. Como permitem o monitoramento remoto sem que os prestadores de atendimento precisem realizar exames físicos pontuais, os biossensores vestíveis estão se provando particularmente úteis na vigilância clínica de pacientes com COVID-19.