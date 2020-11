A Seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite aos nossos clientes que residem na Califórnia solicitar e obter, uma vez por ano, gratuitamente, informações sobre dados pessoais (se for o caso) que divulgamos a terceiros para fins de marketing direto no ano calendário anterior. Se aplicável, essas informações incluem uma lista das categorias de informações pessoais que foram compartilhadas e os nomes e endereços de todos os terceiros com quem compartilhamos informações no ano calendário imediatamente precedente. Se você reside na Califórnia e deseja fazer essa solicitação, visite o nosso site de privacidade: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html