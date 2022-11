Esta Política de privacidade foi atualizada pela última vez em 1 de janeiro de 2022.

O aplicativo Philips Daily Care fornece-lhe serviços personalizados no domínio do cuidado pessoal ("Serviços"). Consoante as suas escolhas e a sua região, o aplicativo pode tratar dados pessoais de diferentes produtos Philips com capacidade para estabelecer ligação ao aplicativo ("Produto").



A finalidade desta Política de privacidade é ajudá-lo a compreender as nossas práticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo que informação e dados pessoais coletamos, por que motivo os coletamos e o que fazemos com eles, assim como os seus direitos individuais.



O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais ao abrigo desta Política de privacidade é a Philips Consumer Lifestyle B.V., com sede em High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Países Baixos, e qualquer uma das suas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nosso", "nós" ou "nos").

Quais são as informações e os dados pessoais que coletamos e com quais Finalidades?

Tratamos as informações e os dados pessoais, conforme descrito detalhadamente abaixo, quando fornecemos os nossos Serviços, incluindo quando acessa, transfere e instala o aplicativo ou utiliza os nossos Serviços. Associamos os seus dados pessoais a identificadores únicos. Podemos utilizar estes dados pessoais conforme especificado abaixo para realizar os Serviços com base no seu consentimento, ou conforme solicitados por você com base nos nossos termos, para operar, fornecer, melhorar, personalizar, apoiar e comercializar os nossos Serviços com base nos nossos interesses legítimos ou para cumprir uma obrigação legal à qual possamos estar sujeitos. Se não pretende que coletamos e tratemos os seus dados pessoais, poderá não conseguir utilizar os Serviços.



Dados da conta

Pode iniciar sessão no aplicativo por meio de uma conta Philips ou do seu perfil nas redes sociais, incluindo a sua conta Apple. Os dados pessoais que coletamos podem incluir o seu nome, endereço de e-mail, país, idioma e senha. Também tratamos informações sobre a sua utilização do aplicativo, incluindo a sua informação de sessão, início de sessão e autenticação, que utilizamos para gerir a sua conta.



Se optar por iniciar sessão por meio de uma rede social, os dados pessoais que coletamos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, fotografia de perfil, identificação, sexo, URL de perfil, data de aniversário, página inicial e localização) e o seu endereço de e-mail para fins de autenticação. Neste caso, deve ter em atenção que o seu fornecedor de rede social pode coletar informações sobre a sua utilização do aplicativo e o início de sessão por meio da sua conta na rede social em questão. Leia a Política de privacidade do seu fornecedor da rede social (por exemplo, Facebook, Google, Apple) para saber mais sobre as respectivas práticas de privacidade, incluindo que tipo de dados pessoais coletam e como os utilizam, tratam e protegem.



Utilizamos os dados da sua conta para criar e gerir a conta, permitir-lhe iniciar sessão com segurança no aplicativo e fornecer-lhe Serviços personalizados. Se criar uma conta Philips para iniciar sessão no aplicativo, iremos lhe enviar um e-mail de boas-vindas para verificar o seu login e senha, comunicar com você em resposta às suas dúvidas e enviar-lhe anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicações de marketing direto, no caso de ter fornecido o seu consentimento. Também pode utilizar a sua conta Philips para encomendar um produto ou serviço Philips, participar de uma promoção ou jogo, participar de uma atividade de redes sociais relacionada com uma promoção da Philips (por exemplo, clicar em "like" ou "compartilhar") e participar em testes de produtos ou verificações.

Dados pessoais sensíveis

Ao utilizar o aplicativo, você pode nos fornecer informações sensíveis, como detalhes sobre o seu estilo de vida e bem-estar. Também podemos coletar dados pessoais dos Produtos que decidir utilizar em combinação com o aplicativo. Esta seção descreve os tipos de dados pessoais recolhidos com base nas funcionalidades com as quais interage e na natureza dos Produtos que emparelha com o aplicativo. Iremos atualizar esta seção quando ativarmos novos Produtos e funcionalidades.



Cuidado corporal masculino. De acordo com as suas escolhas, armazenaremos de forma segura os detalhes do seu estilo de barbear na sua conta, para que você possa recuperar facilmente caso instale o aplicativo em outro dispositivo. Também utilizamos os seus dados para lhe proporcionar uma experiência personalizada de barbear e estilo, por exemplo, por meio de programas de orientação personalizados e outros serviços. Os dados tratados incluem:

Detalhes de barbear, incluindo as informações da sua máquina de barbear, tais como o modelo, número de série, dados de sessão e utilização, e utilização de fluidos CleanPod, bem como a frequência e a duração do barbear.

Detalhes da pele e dos pelos faciais, incluindo fotografias faciais ou da pele que carrega para o aplicativo; o seu perfil, cor e tipo de pele e pelo, bem como a sua rotina de cuidados e os seus problemas de pele.

Detalhes de estilo de vida e bem-estar que introduz no aplicativo, incluindo rotina, stress, sono e ambiente; e as suas preferências de estilo.

Fotografias, incluindo do rosto, do cabelo e da pele e imagens de perfil, sempre que necessário para desfrutar de determinadas funcionalidades do aplicativo.

Detalhes da conta, padrões de utilização do aplicativo e detalhes do dispositivo móvel.

Respostas às nossas perguntas de personalização.

Com base nas suas definições, poderemos enviar-lhe e-mails, notificações push, conteúdo no aplicativo e mensagens no aplicativo. Também podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins de personalização.

Para além do disposto acima, pedimos-lhe que não divulgue quaisquer dados pessoais sensíveis (por exemplo, números da previdência social, informações relacionadas com raça ou etnia, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou outras, saúde, vida sexual ou orientação sexual, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical) por meio do aplicativo ou por qualquer outro meio.