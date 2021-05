Philips promove evento com cardiologistas para abordar a saúde do coração

As doenças do sistema cardiovascular já figuravam entre as principais causas de mortes no Brasil e no mundo, mas com a pandemia da Covid-19, esse número aumentou. Muitos pacientes deixaram de procurar atendimento médico por medo de contaminação. De acordo com um estudo de pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Minas Gerais (UFMG, da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que avaliou algumas das cidades mais afetadas pelo coronavírus, o número de mortes por doenças cardiovasculares cresceu até 132% no país durante a pandemia, uma vez que não houve um tratamento e diagnóstico adequados.

“Como empresa líder em tecnologia da saúde, nosso objetivo é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de inovações significativas. Por isso, temos investido em soluções para cardiologia que promovam atendimento personalizado, eficiente e clinicamente inteligente, com imagens integradas e que ajudam a melhorar os resultados, otimizam o uso de recursos e reduzem o custo do atendimento” conta Paolo Bianchi, head de Marketing da Philips do Brasil. “As tecnologias vêm para facilitar o dia a dia do cardiologista e demais profissionais de saúde” finaliza.

Para Philips, diagnósticos definitivos, procedimentos inovadores e gerenciamento personalizado de pacientes são essenciais para ajudar a atender às principais demandas da cardiologia. A interoperabilidade – integração de imagens, dispositivos, software, informática e serviços – vai auxiliar o profissional médico em cada ponto da jornada de um paciente cardíaco.

Pensando nisso, a segunda edição do Todo Coração Importa explorará diversos temas da cardiologia, com painéis sobre tomografia computadorizada; Strain - técnica utilizada na ecocardiografia; intervenção coronária percutânea e os avanços na ecocardiografia tridimensional para a avaliação das válvulas.

“O sistema de saúde se move rumo a uma abordagem centrada no paciente e que agiliza os processos diários de médicos e especialistas. Por isso, para nós, é extremamente importante promover diálogos e eventos como o Todo Coração Importa, onde podemos dialogar com esses profissionais de saúde. A compreensão clínica impulsiona a aplicação inovadora de tecnologia em toda a cadeia do espectro cardíaco, a fim de avançar no atendimento médico cooperando para maior eficiência no atendimento” explica Paolo.