Philips do Brasil e Alliar expandem parceria no setor de medicina diagnóstica

O novo acordo com a Philips se deu por meio do iDR – Inteligência Diagnóstica Remota, healthtech do Grupo Alliar criada em 2018 para oferecer produtos e serviços ao mercado diagnóstico, trazendo qualidade e eficiência para clinicas e hospitais em todo Brasil. Com a nova parceria, as duas companhias vão levar ao paciente um portfólio integrado de soluções, como laudo a distância, operação remota de equipamentos, educação clínica continuada, arquitetura de softwares, consultoria operacional entre outras, para efetivamente transformar a gestão do serviço de saúde.

“Estamos vivenciando, possivelmente, o maior salto de transformação da saúde no mercado brasileiro das últimas décadas, acelerado pela pandemia. A Philips vem, não só acompanhando as movimentações do mercado, mas participando ativamente dessas mudanças, sempre em benefício de quem está na ponta, o paciente. Queremos concretizar nossa visão de melhorar a vida de 2.5 bilhões de pessoas até 2030, e isso inclui novos modelos de colaboração para melhorar a forma como a saúde brasileira é entregue” menciona Patricia Frossard, Country Manager da Philips do Brasil.