O aplicativo Pregnancy+ da Philips Avent e o UNFPA Brasil colaboram para aumentar os níveis de confiança e as opções de parto para gestantes no Brasil

São Paulo, Brasil – O aplicativo Gravidez+ criado pela Philips Avent, uma empresa líder global que apoia as gestantes e seus parceiros em sua jornada para trazer uma criança ao mundo, anunciou o lançamento de seu conteúdo educacional no Brasil em colaboração com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), entidade que ajuda a apoiar a saúde sexual e reprodutiva das mulheres.

O principal objetivo dessa parceria entre o aplicativo Gravidez+ e o UNFPA Brasil é preencher as lacunas de conhecimento das futuras mamães e seus parceiros e fornecer recursos confiáveis que ajudem cada mulher a se sentir mais bem-informada, preparada e confiante com relação à sua gravidez. O resultado esperado é que o aplicativo ajude as gestantes do Brasil inteiro a fazerem suas escolhas — com foco específico nos diferentes tipos de parto disponíveis além do atual status quo, as cesáreas.

O aplicativo Gravidez+ tem um alcance substancial, com mais de 1 milhão de usuárias somente no Brasil e cobrindo quase 90% das futuras mamães na nação sul-americana. Durante a pandemia da COVID-19, o governo brasileiro implementou muitas restrições sociais que afetaram diretamente a acessibilidade às entidades de apoio à saúde física, em especial as dedicadas ao atendimento pré-natal. O aumento dos níveis de isolamento e um subsequente declínio acentuado da confiança entre as mulheres e seus respectivos parceiros geraram a demanda por um material de apoio que cobrisse uma miríade de tópicos relevantes para superar esse obstáculo, incluindo, por exemplo, os benefícios de um parto vaginal, aconselhamento para parceiros de parto, a importância de se sentir confiante e capacitada com relação ao parto, dicas de higiene e saúde enfocando a COVID-19, atendimento pré-natal durante a pandemia da COVID-19 e informações sobre saúde sexual.