Terms of use IPL Lumea app

Agradecemos o seu interesse no aplicativo Lumea IPL. Este Aplicativo é oferecido a você pela Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Holanda ("Philips"). Convidamos você a utilizar este aplicativo como suporte pessoal para o uso do Lumea. Há apenas algumas regras e restrições que pedimos que você tenha em mente.

O que o Aplicativo faz por você:

Fornece a você informações sobre os produtos Philips Lumea Permite que você se comunique com a Philips para tratar de assuntos relacionados ao seu Lumea Ajuda você a configurar o dispositivo para obter os melhores resultados, de acordo com o seu tom de pele e cor dos pelos Mantém registro de tratamentos anteriores e futuros em uma programação de tratamentos clara Envia notificações para lembrar você dos próximos tratamentos

Recomendamos que você leia os itens abaixo. Ao utilizar o aplicativo, você estará aceitando os termos descritos a seguir.

Outras coisas que você deve saber sobre o Aplicativo:

Privacidade: Há uma declaração de privacidade específica aplicável para este Aplicativo. Incentivamos a seua leitura.

Licença: Você pode usar este aplicativo para fins relacionados ao propósito descrito acima.

Terceiros: É possível que, ao usar este aplicativo, você também utilize um serviço, baixe um software ou adquira bens fornecidos por terceiros. Saiba que esses terceiros podem ter suas próprias regras e restrições aplicáveis, separadas destas condições de uso.

Garantias: Nosso objetivo é oferecer a você um ótimo Aplicativo e uma ótima experiência de usuário no aplicativo. Sabemos que só podemos fornecer o aplicativo em sua forma original. Mesmo sendo nossa vontade, infelizmente não podemos garantir o funcionamento do Aplicativo ou de seu conteúdo.

Responsabilidade: Por mais confiança que tenhamos em nosso Aplicativo, há sempre a possibilidade de que as coisas não funcionem como deveriam. No caso de o Aplicativo não funcionar ou qualquer conteúdo ser perdido, aceite nossas sinceras desculpas. Com certeza entendemos que isso é lamentável e inconveniente. Infelizmente, não podemos aceitar qualquer responsabilidade por quaisquer danos incorridos como resultado do seu uso do Aplicativo. NÃO SOMOS DE NENHUMA FORMA RESPONSÁVEIS POR VALORES QUE EXCEDAM AS TAXAS PAGAS EM CONEXÃO COM O APLICATIVO.

Conteúdo do usuário: Você deverá selecionar seu tom de pele e cor do cabelo. Com base em sua resposta, o Aplicativo recomendará as configurações de produto mais adequadas. O Aplicativo acompanhará seus tratamentos passados e futuros, com base em suas informações. Este conteúdo do usuário não será compartilhado publicamente.

Dispositivos desbloqueados: Este Aplicativo não se destina ao uso em dispositivos em que o sistema operacional não corresponda mais ao padrão original ("Dispositivos desbloqueados"). Você concorda que não tentará instalar ou usar o aplicativo em qualquer Dispositivo desbloqueado. Qualquer tentativa de instalar ou usar o Aplicativo em um Dispositivo desbloqueado constituirá violação dos presentes termos e poderá resultar no encerramento da conta, sem reembolso, a critério exclusivo da Philips. A Philips não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso em Dispositivos desbloqueados.

Jurisdição: Estas condições de uso são elaboradas, interpretadas e regidas pelas leis da Holanda, sem levar em consideração os conflitos das disposições desta.

Divirta-se!