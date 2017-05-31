A PHILIPS está no Brasil há 90 anos e tem foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas nas áreas de Saude, Iluminação e produtos de Cosumo. Conheça aqui alguns destes projetos:
Outubro é o mês da luta contra o câncer de mama e a Philips não poderia ficar fora dela. Informe-se sobre o mutirão de prevenção, os eventos do Outubro Rosa Philips e saiba mais sobre a doença e como combatê-la.
No projeto Ilumina Seu Jogo da Philips, pequenos campos de futebol de várzea em comunidades são iluminados com tecnologia LED da Philips, usando energia elétrica ou energia solar. Mais do que a prática de esportes, os campos abrigam outras atividades– de saúde, sociais, educacionais, econômicas – estendendo o dia e oferecendo mais segurança e interação comunitária à noite.
Desde 2011, a Philips Healthcare patrocina o projeto DE PEITO ABERTO - um encontro de influentes cardiologistas no mercado brasileiro junto a uma equipe global de especialistas em cardiologia, onde foi desenvolvido o "Ciclo de Cardiologia".
BNDES Finame é uma linha de crédito do BNDES operacionalizada por Instituições Financeiras que apoia projetos de financiamento. Veja as condições especiais que preparamos para o seu negócio, faça uma simulação de financiamento dos produtos "Cuidados com a Saúde" e confira os benefícios.
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