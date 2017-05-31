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90 ANOS DE INOVAÇÃO


A PHILIPS está no Brasil há 90 anos e tem foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas nas áreas de Saude, Iluminação e produtos de Cosumo. Conheça aqui alguns destes projetos:

Philips, 90 anos de inovação

Outubro Rosa  


Outubro é o mês da luta contra o câncer de mama e a Philips não poderia ficar fora dela. Informe-se sobre o mutirão de prevenção, os eventos do Outubro Rosa Philips e saiba mais sobre a doença e como combatê-la.

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Philips Ilumina Seu Jogo

No projeto Ilumina Seu Jogo da Philips, pequenos campos de futebol de várzea em comunidades são iluminados com tecnologia LED da Philips, usando energia elétrica ou energia solar. Mais do que a prática de esportes, os campos abrigam outras atividades– de saúde, sociais, educacionais, econômicas – estendendo o dia e oferecendo mais segurança e interação comunitária à noite.

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De Peito Aberto


Desde 2011, a Philips Healthcare patrocina o projeto DE PEITO ABERTO - um encontro de influentes cardiologistas no mercado brasileiro junto a uma equipe global de especialistas em cardiologia, onde foi desenvolvido o "Ciclo de Cardiologia".

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Finame  


BNDES Finame é uma linha de crédito do BNDES operacionalizada por Instituições Financeiras que apoia projetos de financiamento. Veja as condições especiais que preparamos para o seu negócio, faça uma simulação de financiamento dos produtos "Cuidados com a Saúde" e confira os benefícios.

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