Lumea IPL App

A aplicação Philips Lumea IPL ajuda-o a gerir os seus tratamentos e objetivos de depilação durante a utilização do seu dispositivo Lumea IPL ("Dispositivo") e fornece-lhe conselhos personalizados de beleza e remoção de pelos ("Serviços").
Esta Política de privacidade destina-se a ajudá-lo a compreender as nossas políticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo quais os dados que recolhemos, os motivos pelos quais os recolhemos, o que fazemos com esses dados, bem como a ter conhecimento dos seus direitos individuais.
Esta Política de privacidade aplica-se aos dados pessoais processados pela aplicação que são controlados pela Philips Consumer Lifestyle B.V. ou por qualquer uma das respetivas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nossa/nosso", "nós" ou "nos").
Quais são os Dados pessoais e as Informações que recolhemos e com que Finalidades?
Processamos informações e dados pessoais, tal como descrito em seguida, quando oferecemos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere e instala a aplicação. Podemos processar estes dados com base no seu consentimento ou solicitação como uma necessidade contratual, para operar, fornecer, melhorar, personalizar, apoiar e comercializar os nossos Serviços com base no nosso interesse legítimo ou para cumprir uma obrigação legal à qual possamos estar sujeitos. Se não pretender que processemos os seus dados pessoais, poderá não conseguir utilizar os Serviços.
Dados pessoais sensíveis
Antes de recolhermos dados pessoais sensíveis, iremos informá-lo e solicitar o seu consentimento explícito. De acordo com as suas escolhas, permitimos-lhe guardar de forma segura os seus detalhes de beleza e remoção de pelos na sua conta, para que possa voltar a guardá-los facilmente se instalar a aplicação noutro dispositivo. Também utilizamos os seus dados para lhe proporcionar uma experiência personalizada de beleza e remoção de pelos, por exemplo, programas de orientação personalizados, lembretes e outros serviços. Os dados processados incluem:
Com base nas suas definições, poderemos enviar-lhe e-mails, notificações push, conteúdo na aplicação e mensagens na aplicação. Também podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins de personalização. Dados da conta Recolhemos os seus dados pessoais quando cria uma conta. Pode iniciar sessão na aplicação através de uma conta Philips ou do seu perfil nas redes sociais, incluindo a sua conta Apple. Se optar por iniciar sessão através de uma rede social, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, fotografia de perfil, identificação, sexo, URL de perfil, data de aniversário, página inicial e localização) e o seu endereço de e-mail para fins de autenticação. Neste caso, deve ter em atenção que o seu fornecedor de rede social pode recolher informações sobre a sua utilização da aplicação e o início de sessão através da sua conta na rede social em questão. Recomendamos a leitura da política de privacidade dos fornecedores redes sociais (por exemplo, Facebook, Google, Apple) para conhecer as respetivas práticas de privacidade. As versões anteriores da aplicação permitem utilizar o Facebook SDK para início de sessão, o que permite ao Facebook processar as seguintes informações:
Os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu nome de utilizador, nome, endereço de e-mail, país, idioma, palavra-passe e informações demográficas, tais como género (opcional). Também processamos informações sobre a sua utilização da aplicação, incluindo os seus dados de sessão, início de sessão e autenticação, que utilizamos para gerir a sua conta.
Com base nas suas definições, poderemos enviar-lhe e-mails, notificações push, conteúdo na aplicação e mensagens na aplicação. Também podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins de personalização.
Dados da conta
Recolhemos os seus dados pessoais quando cria uma conta. Pode iniciar sessão na aplicação através de uma conta Philips ou do seu perfil nas redes sociais, incluindo a sua conta Apple.
Se optar por iniciar sessão através de uma rede social, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, fotografia de perfil, identificação, sexo, URL de perfil, data de aniversário, página inicial e localização) e o seu endereço de e-mail para fins de autenticação. Neste caso, deve ter em atenção que o seu fornecedor de rede social pode recolher informações sobre a sua utilização da aplicação e o início de sessão através da sua conta na rede social em questão. Recomendamos a leitura da política de privacidade dos fornecedores redes sociais (por exemplo, Facebook, Google, Apple) para conhecer as respetivas práticas de privacidade.
As versões anteriores da aplicação permitem utilizar o Facebook SDK para início de sessão, o que permite ao Facebook processar as seguintes informações:
Pode saber mais sobre como o Facebook utiliza informações ao consultar a respetiva política de privacidade. O Facebook poderá processar essas informações em países fora do seu país de residência, que poderão não fornecer uma proteção adequada aos dados pessoais, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679.
Utilizamos os dados da sua conta para criar e gerir a conta e fornecer Serviços personalizados. Pode utilizar a sua conta para iniciar sessão na aplicação em segurança. Se criar uma conta Philips para iniciar sessão na aplicação, enviar-lhe-emos um e-mail de boas-vindas para verificar o seu nome de utilizador e a palavra-passe, comunicar consigo em resposta às suas dúvidas e enviar-lhe anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicações de marketing direto, no caso de ter fornecido o seu consentimento. Também pode utilizar a sua conta Philips para encomendar ou registar um produto ou serviço Philips, participar numa promoção ou jogo, participar numa atividade de redes sociais relacionada com uma promoção da Philips (por exemplo, clicar em "gosto" ou "partilhar") e participar em testes de produtos ou inquéritos.
Dados analíticos
Se der o seu consentimento, irá ajudar-nos a melhorar a aplicação e os nossos produtos ligados (bem como a desenvolver novas soluções de saúde pessoal para si!) com base nos dados que observamos e recolhemos quando utiliza os nossos serviços. Também podemos utilizar estas informações para personalizar ainda mais os nossos serviços. Os dados processados incluem os dados fornecidos ao utilizar a aplicação, os identificadores de dispositivos móveis, os dados de sessão e utilização, o sistema operativo, o modelo, as informações de rede e os endereços IP (ocultos) e ainda as informações da aplicação, tais como o nome da aplicação, a versão, a utilização e os eventos, as páginas visitadas e as informações da sessão. Poderemos utilizar cookies, etiquetas e/ou tecnologias semelhantes e utilizar fornecedores de serviços que processem os seus dados em nosso nome e com base nas nossas instruções. Podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins estatísticos, analíticos e de personalização. Pode encontrar mais detalhes nas definições da aplicação.
Dados de cookies
Processamos informações do seu dispositivo móvel e utilizamos cookies, etiquetas, píxeis ou tecnologias semelhantes ("Cookies") para fornecer os nossos Serviços. Os nossos cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e recolher informações e dados pessoais de acordo com esta política. As informações que processamos podem incluir os dados do seu dispositivo móvel (tais como identificadores únicos, dados de sessão e de utilização, sistema operativo, modelo, operadora, informações de rede e endereços IP) e informações da aplicação (tais como nome da aplicação, versão, utilização e eventos, páginas visitadas e informações da sessão). Também poderemos utilizar estas informações para lhe mostrar conteúdo específico do seu país (incluindo informações no seu idioma local).
Dados de marketing
Se optar por receber comunicações promocionais de produtos, serviços, eventos e promoções Philips que possam ser relevantes para si com base nas suas preferências e comportamento online, podemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais através de email, telefone e outros canais digitais, como aplicações móveis e redes sociais. Para poder adaptar as comunicações às suas preferências e ao seu comportamento e para lhe fornecer uma experiência mais relevante e personalizada, podemos analisar e combinar os seus dados pessoais. Pode optar por não receber esse tipo de comunicações em qualquer momento.
Dados de inquéritos e investigação
Podemos convidá-lo a realizar inquéritos ou a participar em estudos de investigação. Os dados pessoais que recolhemos incluem as suas respostas, que podem estar relacionadas com a sua opinião e experiência ao interagir com os nossos Serviços ou serviços de terceiros, bem como informações sobre as suas rotinas de beleza e remoção de pelos ou sobre quaisquer outros tópicos de saúde pessoal. Poderemos processar os seus dados de inquéritos em combinação com as informações de análise que recolhemos quando utiliza a aplicação. Utilizamos estes dados para compreender os nossos utilizadores e recorremos a estas informações para melhorar as nossas aplicações e serviços no domínio de beleza da Philips. Para tal, analisamos e agregamos as suas informações e respostas. Poderemos executar alguns destes projetos de forma anónima, caso em que não iremos recolher quaisquer dados pessoais. Em qualquer caso, sempre que se juntar a esses projetos, irá receber informações complementares sobre como os seus dados serão tratados.
Dados de feedback
Podemos pedir o seu feedback sobre a sua experiência Lumea. Em alguns casos, solicitamos a sua permissão para publicar o seu nome e feedback na aplicação para ajudar outros utilizadores. A não ser que o informemos do contrário, pedimos-lhe que não partilhe connosco quaisquer dados pessoais sensíveis, tais como números de segurança social, informações relacionadas com raça ou etnia, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou outras, saúde, vida sexual ou orientação sexual, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical. Pode sempre solicitar-nos que eliminemos o seu feedback em qualquer momento.
Dados do apoio ao cliente
Pode fornecer-nos informações relacionadas com a utilização dos nossos Serviços, incluindo a sua interação com a Philips e como contactá-lo para que possamos fornecer-lhe apoio ao cliente. Implementamos e prestamos os nossos Serviços, incluindo apoio ao cliente e melhoramento, correção e personalização dos nossos Serviços. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contactar.
Dados combinados
Podemos ainda combinar os seus dados pessoais, incluindo dados da conta, outros dados fornecidos por si, dados do dispositivo, cookies, dados de localização, dados recolhidos durante as suas interações e utilização dos canais digitais da Philips tais como redes sociais, websites, emails, aplicações e produtos ligados, endereço de IP, cookies, informações do dispositivo, comunicações em que clica ou em que toca, dados de localização e websites que visita. De acordo com as suas escolhas, poderemos analisar os seus dados combinados para lhe fornecer os Serviços, tais como fornecer-lhe informações sobre os seus tratamentos de remoção de pelos e fornecer conteúdos, mensagens e sugestões personalizados de acordo com esta política. Podemos ainda utilizar estes dados para melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a utilização da aplicação e dos Serviços, bem como para desenvolver novos produtos e serviços no domínio da beleza.
Dados de classificações e avaliações
Se escrever uma avaliação ou classificar a aplicação nas lojas de aplicações, poderemos processar essas informações para responder aos seus comentários e perguntas, compreender como se sente ao utilizar a aplicação, conhecer a sua perceção geral da aplicação e da nossa marca, e utilizar estas informações para melhorar a aplicação. Só podemos ver o seu nome de utilizador, classificações e comentários da loja de aplicações e qualquer outro detalhe que decida partilhar connosco ou disponibilizar publicamente. A menos que nos solicite que o façamos, não associamos estas informações às credenciais da sua conta ou a qualquer outra informação que detemos de si. Quando necessitar de apoio ao cliente, poderemos utilizar os seus dados para acompanhar o seu caso e fornecer orientação ao longo do nosso processo de apoio ao cliente, de acordo com esta política.
Permissões
A aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder às capacidades de armazenamento, sensores ou outras funcionalidades do seu dispositivo móvel. Solicitamos o acesso quando estritamente necessário para fornecer os Serviços, conforme descrito detalhadamente abaixo.
Em alguns casos, o seu sistema operativo pode requerer permissões de que o seu dispositivo móvel necessita por motivos técnicos, mas que não são controladas ou utilizadas pela Philips. Não iremos recolher quaisquer dados associados a essas permissões, a menos que seja necessário para fornecer os nossos serviços de acordo com esta declaração.
Pode bloquear ou revogar estas permissões a qualquer momento nas definições do seu sistema operativo.
Partilhar os seus dados pessoais com terceiros
A Philips pode divulgar os seus dados pessoais a fornecedores de serviços externos, parceiros comerciais ou outras entidades externas, de acordo com esta Declaração de privacidade e/ou a lei aplicável.
Afiliados
Poderemos partilhar os seus dados com outras entidades Philips que façam parte do Grupo Philips. Por exemplo, algumas entidades da Philips podem ajudar-nos a gerir a infraestrutura da aplicação ou a gerir as suas questões. Apenas as pessoas que necessitem realmente de acesso aos seus dados para as respetivas funções irão processá-los.
Fornecedores de serviços
Também trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos que nos ajudam a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços. Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:
A Philips exige que os seus prestadores de serviços assegurem um nível de proteção adequado aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.
Outras entidades externas
A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam as suas informações ou dados pessoais para os seus próprios objetivos. Leia as respetivas declarações de privacidade atentamente, uma vez que o informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem, como os utilizam, os processam e os protegem.
Se a Philips partilhar informações ou dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o vai informar e/ou obter o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais.
Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.
Quando exigido por lei ou conforme necessário para proteger os nossos direitos, poderemos partilhar os seus dados com autoridades públicas e governamentais.
Transferência além-fronteiras
Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou em que contratemos fornecedores de serviços. Ao utilizar os Serviços, o utilizador reconhece a transferência (se existente) de informações para países fora do seu país de residência, que podem ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.
Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou fornecedores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui).
Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas ao seguir a ligação acima ou ao entrar em contacto connosco aqui.
Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?
Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).
As suas Escolhas e Direitos
Caso pretenda enviar um pedido para aceder a, corrigir, apagar, restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que este direito de portabilidade de dados lhe seja concedido pela legislação aplicável), pode entrar em contacto connosco aqui. Responderemos ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável.
No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais a que pretende aceder, corrigir, eliminar, restringir ou opor-se em termos de tratamento. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, endereço de email ou outras informações de conta que utilize para nos enviar o seu pedido, e poderemos necessitar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível.
Quando processamos os seus dados para fornecer os nossos serviços com base nos nossos termos, poderemos não ser capazes de fornecer os serviços se não processarmos os seus dados. Nos casos em que dependermos dos nossos interesses legítimos, garantimos que o processamento não ultrapassa os seus direitos e interesses de privacidade. Nos casos em que dependermos do consentimento, o utilizador pode retirá-lo a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento antes da sua retirada.
Tenha em atenção que, se fizer uso dos seus direitos e escolhas (ou parte deles), pode não conseguir continuar a utilizar os nossos Serviços, em parte ou na totalidade.
Protegemos os seus dados pessoais
Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança.
Informações especiais para pais
Embora os Serviços não sejam direcionados para crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips agir em conformidade com a legislação quando é necessária a autorização de um encarregado de educação antes de recolher, utilizar ou revelar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os encarregados de educação a terem um papel ativo nas atividades online e interesses das crianças.
Se um encarregado de educação descobrir que o seu filho nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, entre em contacto connosco aqui. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu dados pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos.
Alterações a esta declaração de privacidade
Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizaremos a data no topo deste documento. Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade.
A nova Declaração de privacidade entra em vigor de imediato no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado sobre as atualizações à Política de privacidade.
Contacte-nos
Caso tenha alguma questão relativamente a esta Declaração de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, pode contactar-nos (incluindo o nosso Responsável pela proteção de dados e/ou seu representante) aqui. Em alternativa, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Países Baixos
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