Lumea IPL App

A Philips exige que os seus prestadores de serviços assegurem um nível de proteção adequado aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.



Outras entidades externas



A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam as suas informações ou dados pessoais para os seus próprios objetivos. Leia as respetivas declarações de privacidade atentamente, uma vez que o informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem, como os utilizam, os processam e os protegem.



Se a Philips partilhar informações ou dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o vai informar e/ou obter o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais.



Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.



Quando exigido por lei ou conforme necessário para proteger os nossos direitos, poderemos partilhar os seus dados com autoridades públicas e governamentais.



Transferência além-fronteiras



Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou em que contratemos fornecedores de serviços. Ao utilizar os Serviços, o utilizador reconhece a transferência (se existente) de informações para países fora do seu país de residência, que podem ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.



Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou fornecedores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui).



Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas ao seguir a ligação acima ou ao entrar em contacto connosco aqui.



Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?



Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).



As suas Escolhas e Direitos



Caso pretenda enviar um pedido para aceder a, corrigir, apagar, restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que este direito de portabilidade de dados lhe seja concedido pela legislação aplicável), pode entrar em contacto connosco aqui. Responderemos ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável.



No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais a que pretende aceder, corrigir, eliminar, restringir ou opor-se em termos de tratamento. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, endereço de email ou outras informações de conta que utilize para nos enviar o seu pedido, e poderemos necessitar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível.



Quando processamos os seus dados para fornecer os nossos serviços com base nos nossos termos, poderemos não ser capazes de fornecer os serviços se não processarmos os seus dados. Nos casos em que dependermos dos nossos interesses legítimos, garantimos que o processamento não ultrapassa os seus direitos e interesses de privacidade. Nos casos em que dependermos do consentimento, o utilizador pode retirá-lo a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento antes da sua retirada.



Tenha em atenção que, se fizer uso dos seus direitos e escolhas (ou parte deles), pode não conseguir continuar a utilizar os nossos Serviços, em parte ou na totalidade.



Protegemos os seus dados pessoais



Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança.



Informações especiais para pais



Embora os Serviços não sejam direcionados para crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips agir em conformidade com a legislação quando é necessária a autorização de um encarregado de educação antes de recolher, utilizar ou revelar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os encarregados de educação a terem um papel ativo nas atividades online e interesses das crianças.



Se um encarregado de educação descobrir que o seu filho nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, entre em contacto connosco aqui. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu dados pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos.



Alterações a esta declaração de privacidade



Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizaremos a data no topo deste documento. Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade.



A nova Declaração de privacidade entra em vigor de imediato no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado sobre as atualizações à Política de privacidade.



Contacte-nos



Caso tenha alguma questão relativamente a esta Declaração de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, pode contactar-nos (incluindo o nosso Responsável pela proteção de dados e/ou seu representante) aqui. Em alternativa, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Países Baixos

