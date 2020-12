Os produtos da linha de terapia do sono System One são projetados pensando nas necessidades dos pacientes e dos profissionais de saúde. Este portfolio de produtos robustos e com tecnologia de ponta reflete nosso comprometimento em oferecer a melhor terapia do sono, através do total conforto de pacientes e eficácia do tratamento.

Nossa linha conta com recursos para aumentar a adesão ao Tratamento de apneia do sono, um dos maiores desafios atuais na terapia de sono.

A maioria dos dispositivos System One são compatíveis com nosso sistema de gerenciamento que permite que os pacientes com AOS tenham uma terapia de sono melhor.