Os bebês e todas as crianças pequenas que não conseguem usar o bocal do espaçador devem ser incentivados a usar a máscara. É importante que a máscara se ajuste confortavelmente e se encaixe bem no rosto da criança para ajudá-la a receber a dose adequada da medicação por inalação.1. A máscara LiteTouch da Philips, com sua vedação suave que contorna o rosto do paciente, facilita o ajuste com menos desconforto2.

