Philips lança ventiladores para ajudar instituições de saúde na gestão de pacientes com COVID-19 

São Paulo - A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: A PHIA) líder global em tecnologia da saúde, tem investido em novas soluções para combater a COVID-19 e, em decorrência disso, traz ao mercado brasileiro três novos modelos de ventiladores mecânicos, o Respironics E30, Respironics V60 e o Trilogy EVO. A empresa tem entre suas premissas melhorar a vida de três bilhões de pessoas por ano, até 2030, por isso está empenhada em aumentar a sua produção de ventiladores que auxiliam na sobrecarga das UTIs neste momento de crise na saúde do país.

A Philips já possui uma ampla experiência neste mercado, oferecendo um portfólio diversificado com dispositivos de ventilação invasiva e não invasiva que permitem a continuidade do atendimento e apoiam as necessidades do paciente e dos profissionais de saúde, no hospital e em casa. Neste período, em especial, essas soluções auxiliam médicos e equipe clínica a suportarem os pacientes nas mais variadas condições, desde quadros clínicos mais simples até os mais importantes, e ainda contribuem para diversos tipos de tratamentos de insuficiência respiratória causada pelo novo coronavírus.

“À medida que a COVID-19 continua se espalhando, os profissionais de saúde estão ficando sem tempo para tratar o número crescente de pacientes, em um momento delicado em que existem poucos ventiladores para ajudá-los. Pensando nisso, a Philips investiu em equipamentos que possam ajudar esses profissionais durante a pandemia, e para outras enfermidades ligadas ao aparelho respiratório”, explica André Toledo, General Manager da área de Health Systems da Philips do Brasil.

Conheça os dispositivos de ventilação invasiva e não invasiva da Philips, que apoiam as necessidades do paciente e dos profissionais de saúde, no hospital e em domicílio.