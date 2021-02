Philips apresenta novo ventilador Respironics E30 para ajudar a aliviar a sobrecarga em UTIs dedicadas ao tratamento da COVID-19

"À medida que a COVID-19 continua a se espalhar globalmente, os profissionais de saúde estão trabalhando diligentemente para tratar o número crescente de pacientes em um momento em que existem muito poucos ventiladores para tratá-los", disse David White, diretor científico de Cuidados Respiratórios e do Sono da Philips. “A Philips está respondendo a essa necessidade global urgente aumentando rapidamente a produção de seu novo ventilador Respironics E30, tendo em mente as necessidades dos profissionais de saúde e de pacientes com COVID-19 e, ao mesmo tempo, mantendo-se em conformidade com os padrões de qualidade de dispositivos médicos. Nossa esperança é de que essa solução ajude a liberar ventiladores de UTI para tratar os pacientes em estado mais grave".

A Philips recebeu uma Autorização para Uso de Emergência (EUA) para que o dispositivo seja usado somente durante a emergência pública da COVID. O status das solicitações de EUA pode ser encontrado no site da FDA. A ANVISA também concedeu autorização para a comercialização do E30 no Brasil.

A Philips está trabalhando junto às autoridades regulatórias relevantes para distribuir o dispositivo globalmente e disponibilizá-lo para compra pelos governos e hospitais que estão enfrentando escassez de ventiladores.