O mundo corporativo encontra-se cada vez mais em expansão, em um universo aonde o tempo não para, cuidar de quem cuida se tornou um desafio. É a partir desta premissa que as instituições de saúde começaram a criar meios para cuidar melhor do seu paciente e também do seu colaborador. As instituições de saúde que vem demonstrando comprometimento com a saúde de quem cuida, transformam o ambiente hostil em um lugar aonde os colaboradores se sintam acolhidos e cuidados pelo empregador, tornando-o mais motivado e engajado. Além dos programas de bem-estar e qualidade de vida já oferecidos pela maioria das intituições, a Philips propõe uma experiência para além das paredes do hospital, possibilitando as instituições de saúde o contínuo do cuidado de seus colaboradores e pacientes. A Philips entende que a vida tem que ser boa e saudável sempre. É por isso que desenvolvemos maneiras de contribuir com a saúde e bem-estar da população desde o nascimento até o envelhecimento. E como isso é feito? Cuidando das pessoas e não de doenças. A estrutura hospitalar foi montada para tratar de doenças e com os avanços da medicina esse contexto já é atendido. O atual cenário nos mostra cada vez mais que precisamos cuidar das pessoas para prevenir que elas adoeçam ou retardem este fator. A ferramenta de Atenção Primária do sistema Tasy da Philips garante um controle integral ao paciente, promovendo saúde, prevenindo agravos e consequentemente melhorando a qualidade de vida. Desta forma possibilita o diagnóstico precoce, diminuindo agravos de doenças crônicas, bem como a diminuição de afastamento por doença. Ao colocar as informações sobre a saúde e a história clínica do paciente na ponta dos dedos dos profissionais de saúde, o Tasy ajuda o time assistencial a dedicar mais tempo ao cuidado integral do paciente e a tomar decisões eficientes e eficazes com base na informação sempre disponível, dispondo de recomendações, alertas e uma melhor comunicação entre as equipes e a melhor proteção contra eventos adversos potenciais. A ferramenta de Atenção Primária à Saúde no Tasy foi desenvolvida na plataforma HTML5, trazendo telas mais simplificadas e práticas de usar, moldadas de acordo com o perfil do profissional de saúde e os diferentes níveis de cuidado. Algumas das vantagens são: Telas harmonizadas: o sistema se torna mais intuitivo, diminuindo o tempo de treinamento dos profissionais, permitindo trabalhar com segurança e confidencialidade de dados em todos os níveis de atenção;

Otimização de recursos: ao evitar a perda de informações e a desnecessária repetição de exames por meio do cuidado contínuo do paciente;

Nova lista de problemas: integrada ao prontuário eletrônico do paciente, permite a utilização de problemas cadastrados pela instituição, Código Internacional de Doenças (CID) e Classificação Internacional de Assistência Primária (CIAP 2), integrando todas as ontologias.

Suporte a decisão: com a estruturação dos dados desde a Atenção Primária o uso das ferramentas de suporte à decisão clínica passam a cuidar da pessoa em todos os níveis de atenção, garantindo um acompanhamento multidisciplinar dos problemas cadastrados. Pensar no cuidado desde a sua esfera primária garante melhores formas de se chegar mais longe. Queremos mudar o cenário da saúde e do cuidado, pensando na prevenção desde o primeiro nível de atenção. Desta forma o Tasy disponibiliza a carteira de vacinação do paciente no prontuário eletrônico colaborando com o controle de imunização. Esta preocupação se estende aos demais níveis de atenção, principalmente quando colocamos todas as fichas nacionais de agravo de notificação compulsória do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e viabiliza a gestão de programas de medicina preventiva e gerenciamento de doentes crônicos. Agora ficou mais fácil garantir o cuidado contínuo das pessoas. Quem ganha com isso? TODOS! A empresa mantém seus funcionários saudáveis e diminui o absenteísmo, aumenta a produtividade e preserva seu bem maior: a vida das pessoas. Ao colaborador a empresa cumpre com maestria o seu maior objetivo: cuidar das pessoas e promover saúde à todos. Saiba mais sobre o Tasy para prestadores https://www.philips.com.br/healthcare/resources/landing/solucao-tasy

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