Volume de despesas faz a tensão da corda das operadoras de planos de saúde aumentar

Hoje a hiperespecialização médica faz com que a assistência ao paciente seja segmentada. Isso gera a necessidade de diversos especialistas para o atendimento de um único paciente, mesmo que suas doenças sejam de baixa complexidade. Um desperdício de tempo e dinheiro. Diversos locais de atendimento fazem com que a informação fique fragmentada, predispondo a descontinuidade do cuidado e propiciando a repetição de exames e procedimentos, sem necessidade. Sem valor agregado ao paciente, a assistência novamente se torna cara e redundante. Todos sabemos que é melhor prevenir, e muito mais barato, do que remediar. Contudo, a falta de um médico generalista na assistência faz com que os cuidados preventivos (exames de rotina para detecção precoce de câncer, vacinas, etc) e de promoção de saúde, geralmente sejam esquecidos. Repasse de custos Em torno de 85% dos planos de saúde no país são planos coletivos, a maioria empresariais. Estes planos tiveram em 2018 um reajuste próximo a 20%, quase 4 vezes acima da inflação. Repasses de custos tão altos tem inviabilizando o acesso a saúde suplementar. Não há mais espaço para aumento de custeio para as empresas contratantes. O salário médio dos usuários de planos de saúde no Brasil é em torno de 2.300 reais. Também não há mais espaço para aumento das coparticipações dos usuários. Desperdícios A sinistralidade tida como aceitável pela maior parte das operadoras de saúde é de 75%. Essa medida permite ao plano de saúde custear suas despesas administrativas e comerciais e ter uma margem de lucro que viabilize o negócio. Com valores acima desse percentual, considera-se que determinada apólice ou determinado contrato é deficitário. A sinistralidade de grande número de operadoras de planos de saúde anda em torno de 85%. É urgente a necessidade de alternativas que levem a uma prestação de serviço mais racional e eficiente. E nesse mercado não falta demanda para isso. Como diz o ditado, toda crise é também uma oportunidade Soluções como os serviços de atenção primária e sua variante, os modelos de saúde corporativa, tem crescido rapidamente e vão dominar o mercado nos próximos anos. Além de reduzir custos, eles são serviços estratégicos, por controlarem a porta de entrada dos pacientes. Estes serviços tem o poder de controlar o direcionamento da carteira. Exames, consultas especializadas e internações se originam a partir dessa porta de entrada e são dirigidas para a rede prestadora vinculada. A tensão nesta corda está aumentando cada vez mais, devido ao aumento das despesas. A redução nas margens de lucro das operadoras está impactando fortemente nos resultados financeiros e trazendo riscos a médio e longo prazo. As operadoras de saúde precisam de uma saída. Uma das opções é o investimento em atenção primária e de saúde corporativa, geralmente associados a planos com o modelo “porta fechada”. A estratégia do controle do fluxo é poder dirigir para a rede prestadora, aqui escolhida a dedo, por seu custo-efetividade. Serão as operadoras ou os prestadores de saúde que conseguirão se adaptar mais rápido e dominar o mercado? A resposta ainda é uma incógnita. Mas apresse-se, a largada já foi dada. Referências:

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao

https://www.iess.org.br/cms/rep/Conjuntura_37_Edicao.pdf

http://cnseg.org.br/fenasaude/estatisticas/economico-financeiro.html