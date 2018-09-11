Amsterdã, Países Baixos — A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em tecnologia de saúde, lançou hoje o aparelho de RM Ingenia Ambition X 1.5T. Essa inovação fascinante é o mais recente avanço do portfólio de IRM Ingenia, que compreende sistemas de IRM totalmente digitais, informática da saúde e uma série de serviços de manutenção e ciclo de vida para soluções integradas, que oferecem uma via mais ágil, mais inteligente e mais simples para proporcionar diagnósticos seguros. A primeira instalação comercial do Ingenia Ambition X foi recentemente concluída no Hospital Uster Spital, um importante provedor de atendimento médico primário ampliado no cantão de Zurique, na Suíça. O Ingenia Ambition X possui marcação CE e recebeu a liberação 510(k) referente à avaliação técnica da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). Em radiologia, atender à necessidade de alta produtividade e de uma experiência aprimorada para o paciente, sem abrir mão da excelência em diagnóstico por imagem, pode ser um desafio. A percepção costuma ser de que o uso da RM significa abrir mão da produtividade em troca da qualidade de imagem ou vice-versa. O Ingenia Ambition X oferece recursos de diagnóstico por imagem de RM de última geração e, ao mesmo tempo, contribui para o aumento da produtividade geral, combinando seu revolucionário ímã BlueSeal a inovações que podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade, oferecer um fluxo de trabalho com um único operador e acelerar o tempo dos exames em até 50% [1]. "A IRM oferece recursos excepcionais de diagnóstico e orientação de terapia, mas exerce considerável pressão operacional sobre o hospital ou centro de diagnóstico por imagem devido aos seus requisitos de instalação, ocupação de espaço e funcionamento", explicou Arjen Radder, diretor de negócios globais da Philips. "A BlueSeal é uma tecnologia revolucionária de IRM e estamos orgulhosos por sermos os primeiros a lançá-la no mercado. O ímã totalmente vedado reduz drasticamente a quantidade de hélio líquido necessária para esfriar o ímã para menos de meio por cento da norma atual.[2] Isso resulta em vantagens operacionais significativas para os nossos clientes, incluindo uma ocupação de espaço reduzida, mais simples e mais flexível, além de um retorno mais eficiente para as operações normais em caso de uma eventual interrupção do serviço". Incorporando o revolucionário ímã BlueSeal da Philips totalmente vedado, o Ingenia Ambition X é o primeiro sistema de RM do mundo a permitir operações sem hélio [3], reduzindo a probabilidade de interrupções possivelmente demoradas e dispendiosas e praticamente eliminando a dependência de uma commodity cuja oferta é imprevisível. O sistema totalmente vedado não requer um duto de ventilação e é cerca de 900kg mais leve que seu antecessor [2], reduzindo significativamente os desafios de instalação apresentados por ímãs convencionais e reduzindo os custos de construção.