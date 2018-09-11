Amsterdã, Países Baixos — A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em tecnologia de saúde, lançou hoje o aparelho de RM Ingenia Ambition X 1.5T. Essa inovação fascinante é o mais recente avanço do portfólio de IRM Ingenia, que compreende sistemas de IRM totalmente digitais, informática da saúde e uma série de serviços de manutenção e ciclo de vida para soluções integradas, que oferecem uma via mais ágil, mais inteligente e mais simples para proporcionar diagnósticos seguros. A primeira instalação comercial do Ingenia Ambition X foi recentemente concluída no Hospital Uster Spital, um importante provedor de atendimento médico primário ampliado no cantão de Zurique, na Suíça. O Ingenia Ambition X possui marcação CE e recebeu a liberação 510(k) referente à avaliação técnica da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). Em radiologia, atender à necessidade de alta produtividade e de uma experiência aprimorada para o paciente, sem abrir mão da excelência em diagnóstico por imagem, pode ser um desafio. A percepção costuma ser de que o uso da RM significa abrir mão da produtividade em troca da qualidade de imagem ou vice-versa. O Ingenia Ambition X oferece recursos de diagnóstico por imagem de RM de última geração e, ao mesmo tempo, contribui para o aumento da produtividade geral, combinando seu revolucionário ímã BlueSeal a inovações que podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade, oferecer um fluxo de trabalho com um único operador e acelerar o tempo dos exames em até 50% [1]. "A IRM oferece recursos excepcionais de diagnóstico e orientação de terapia, mas exerce considerável pressão operacional sobre o hospital ou centro de diagnóstico por imagem devido aos seus requisitos de instalação, ocupação de espaço e funcionamento", explicou Arjen Radder, diretor de negócios globais da Philips. "A BlueSeal é uma tecnologia revolucionária de IRM e estamos orgulhosos por sermos os primeiros a lançá-la no mercado. O ímã totalmente vedado reduz drasticamente a quantidade de hélio líquido necessária para esfriar o ímã para menos de meio por cento da norma atual.[2] Isso resulta em vantagens operacionais significativas para os nossos clientes, incluindo uma ocupação de espaço reduzida, mais simples e mais flexível, além de um retorno mais eficiente para as operações normais em caso de uma eventual interrupção do serviço". Incorporando o revolucionário ímã BlueSeal da Philips totalmente vedado, o Ingenia Ambition X é o primeiro sistema de RM do mundo a permitir operações sem hélio [3], reduzindo a probabilidade de interrupções possivelmente demoradas e dispendiosas e praticamente eliminando a dependência de uma commodity cuja oferta é imprevisível. O sistema totalmente vedado não requer um duto de ventilação e é cerca de 900kg mais leve que seu antecessor [2], reduzindo significativamente os desafios de instalação apresentados por ímãs convencionais e reduzindo os custos de construção.
Amsterdã, Países Baixos — A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em tecnologia de saúde, lançou hoje o aparelho de RM Ingenia Ambition X 1.5T. Essa inovação fascinante é o mais recente avanço do portfólio de IRM Ingenia, que compreende sistemas de IRM totalmente digitais, informática da saúde e uma série de serviços de manutenção e ciclo de vida para soluções integradas, que oferecem uma via mais ágil, mais inteligente e mais simples para proporcionar diagnósticos seguros. A primeira instalação comercial do Ingenia Ambition X foi recentemente concluída no Hospital Uster Spital, um importante provedor de atendimento médico primário ampliado no cantão de Zurique, na Suíça. O Ingenia Ambition X possui marcação CE e recebeu a liberação 510(k) referente à avaliação técnica da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA).
Em radiologia, atender à necessidade de alta produtividade e de uma experiência aprimorada para o paciente, sem abrir mão da excelência em diagnóstico por imagem, pode ser um desafio. A percepção costuma ser de que o uso da RM significa abrir mão da produtividade em troca da qualidade de imagem ou vice-versa. O Ingenia Ambition X oferece recursos de diagnóstico por imagem de RM de última geração e, ao mesmo tempo, contribui para o aumento da produtividade geral, combinando seu revolucionário ímã BlueSeal a inovações que podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade, oferecer um fluxo de trabalho com um único operador e acelerar o tempo dos exames em até 50% [1].
"A IRM oferece recursos excepcionais de diagnóstico e orientação de terapia, mas exerce considerável pressão operacional sobre o hospital ou centro de diagnóstico por imagem devido aos seus requisitos de instalação, ocupação de espaço e funcionamento", explicou Arjen Radder, diretor de negócios globais da Philips. "A BlueSeal é uma tecnologia revolucionária de IRM e estamos orgulhosos por sermos os primeiros a lançá-la no mercado. O ímã totalmente vedado reduz drasticamente a quantidade de hélio líquido necessária para esfriar o ímã para menos de meio por cento da norma atual.[2] Isso resulta em vantagens operacionais significativas para os nossos clientes, incluindo uma ocupação de espaço reduzida, mais simples e mais flexível, além de um retorno mais eficiente para as operações normais em caso de uma eventual interrupção do serviço".
Incorporando o revolucionário ímã BlueSeal da Philips totalmente vedado, o Ingenia Ambition X é o primeiro sistema de RM do mundo a permitir operações sem hélio [3], reduzindo a probabilidade de interrupções possivelmente demoradas e dispendiosas e praticamente eliminando a dependência de uma commodity cuja oferta é imprevisível. O sistema totalmente vedado não requer um duto de ventilação e é cerca de 900kg mais leve que seu antecessor [2], reduzindo significativamente os desafios de instalação apresentados por ímãs convencionais e reduzindo os custos de construção.
Com o novo Ingenia Ambition X da Philips, nossos pacientes podem ter o melhor dos dois mundos: a melhor tecnologia e IRM com uma menor ocupação de espaço e recursos. Essa nova plataforma mais enxuta permitirá que mais instituições ofereçam tecnologia avançada de IRM a seus pacientes e ajudará a aprimorar o atendimento ao paciente.
Andreas Steinauer
Radiologista-chefe do Hospital Spital Uster, Suíça
"Temos muito orgulho de sermos o primeiro hospital do mundo a oferecer essa nova e prática tecnologia de ponta de IRM para nossos pacientes", disse o Dr. Andreas Steinauer, radiologista-chefe do Hospital Spital Uster, Suíça. “Com o novo Ingenia Ambition X da Philips, nossos pacientes podem ter o melhor dos dois mundos: a melhor tecnologia e IRM com uma menor ocupação de espaço e recursos. Essa nova plataforma mais enxuta permitirá que mais instituições ofereçam tecnologia avançada de IRM a seus pacientes e ajudará a aprimorar o atendimento ao paciente”. “O Ingenia Ambition X da Philips é um grande passo à frente, tanto devido ao seu ímã BlueSeal quanto às vantagens clínicas e operacionais significativas que ele oferece", disse o Dr. Christoph Juli, consultor de radiologia cardíaca do Hospital Spital Uster. "Nossa equipe está muito entusiasmada com os novos recursos diagnósticos do sistema que agora estão disponíveis para os nossos pacientes. Com o Compressed SENSE, podemos oferecer protocolos de exame simplificados, que sejam não apenas mais rápidos, mas também forneçam imagens melhores”.
"Temos muito orgulho de sermos o primeiro hospital do mundo a oferecer essa nova e prática tecnologia de ponta de IRM para nossos pacientes", disse o Dr. Andreas Steinauer, radiologista-chefe do Hospital Spital Uster, Suíça. “Com o novo Ingenia Ambition X da Philips, nossos pacientes podem ter o melhor dos dois mundos: a melhor tecnologia e IRM com uma menor ocupação de espaço e recursos. Essa nova plataforma mais enxuta permitirá que mais instituições ofereçam tecnologia avançada de IRM a seus pacientes e ajudará a aprimorar o atendimento ao paciente”.
“O Ingenia Ambition X da Philips é um grande passo à frente, tanto devido ao seu ímã BlueSeal quanto às vantagens clínicas e operacionais significativas que ele oferece", disse o Dr. Christoph Juli, consultor de radiologia cardíaca do Hospital Spital Uster. "Nossa equipe está muito entusiasmada com os novos recursos diagnósticos do sistema que agora estão disponíveis para os nossos pacientes. Com o Compressed SENSE, podemos oferecer protocolos de exame simplificados, que sejam não apenas mais rápidos, mas também forneçam imagens melhores”.
O Ingenia Ambition X introduz diversas características inovadoras que se combinam para proporcionar alterações significativas na produtividade. Com a solução EasySwitch da Philips, o campo magnético do BlueSeal pode ser facilmente desligado se algum objeto ficar preso no túnel. Assim que o problema é resolvido, um técnico interno ou da Philips [4] pode dar início a uma intensificação automática para trazer o ímã de volta ao campo, minimizando o tempo de inatividade operacional. Um RM convencional pode exigir dois funcionários para lidar com as operações diárias. O Ingenia Ambition X combina uma configuração orientada do paciente a uma análise impulsionada pela inteligência adaptativa SmartExam de modo a oferecer um planejamento, varreduras e processamento automáticos.[5] Isso libera tempo de forma a permitir que um único operador gerencie o exame completo ao lado do paciente com um simples toque de botão. O Compressed SENSE da Philips é uma aplicação de aceleração avançada que reduz os tempos de exame em até 50%.[1] Além disso, o VitalEye da Philips apresenta uma abordagem única para detectar a fisiologia e os movimentos respiratórios do paciente utilizando tecnologia e algoritmos para obter sinais de respiração de forma inteligente. Quando usado juntamente com o VitalScreen, o VitalEye reduz o tempo de preparação para exames de rotina para menos de um minuto, mesmo que os operadores sejam menos experientes.[6] Juntas, essas inovações ajudam a padronizar e a acelerar o fluxo de trabalho, permitindo que os médicos se concentrem no paciente.
O Ingenia Ambition X introduz diversas características inovadoras que se combinam para proporcionar alterações significativas na produtividade. Com a solução EasySwitch da Philips, o campo magnético do BlueSeal pode ser facilmente desligado se algum objeto ficar preso no túnel. Assim que o problema é resolvido, um técnico interno ou da Philips [4] pode dar início a uma intensificação automática para trazer o ímã de volta ao campo, minimizando o tempo de inatividade operacional. Um RM convencional pode exigir dois funcionários para lidar com as operações diárias. O Ingenia Ambition X combina uma configuração orientada do paciente a uma análise impulsionada pela inteligência adaptativa SmartExam de modo a oferecer um planejamento, varreduras e processamento automáticos.[5] Isso libera tempo de forma a permitir que um único operador gerencie o exame completo ao lado do paciente com um simples toque de botão.
O Compressed SENSE da Philips é uma aplicação de aceleração avançada que reduz os tempos de exame em até 50%.[1] Além disso, o VitalEye da Philips apresenta uma abordagem única para detectar a fisiologia e os movimentos respiratórios do paciente utilizando tecnologia e algoritmos para obter sinais de respiração de forma inteligente. Quando usado juntamente com o VitalScreen, o VitalEye reduz o tempo de preparação para exames de rotina para menos de um minuto, mesmo que os operadores sejam menos experientes.[6] Juntas, essas inovações ajudam a padronizar e a acelerar o fluxo de trabalho, permitindo que os médicos se concentrem no paciente.
O Ingenia Ambition X faz parte do novíssimo portfólio de RM digital Ingenia. Saiba mais sobre como as inovações em RM da Philips estão aumentando a velocidade, o conforto e a confiança clicandoaqui. Para obter mais informações sobre como a Philips está ajudando a romper silos e a fornecer soluções que aprimorem a experiência do paciente e da equipe, gerem maior produtividade e eficiência, proporcionem maior confiança diagnóstica e melhores práticas de gestão, clique aqui. [1] Usando a tecnologia Compressed SENSE e em comparação com exames sem Compressed SENSE [2] Comparado ao ímã ZBO do Ingenia 1.5T [3] O Ingenia Ambition 1.5T contém menos de 0,5% do teor de hélio de um sistema convencional, com o gás permanentemente vedado no interior do dispositivo [4] Sujeito a um contrato de prestação de serviços [5] O SmartExam não está disponível para pacientes com implantes seguros apenas para determinados tipos de RM [6] Segundo testes internos
O Ingenia Ambition X faz parte do novíssimo portfólio de RM digital Ingenia. Saiba mais sobre como as inovações em RM da Philips estão aumentando a velocidade, o conforto e a confiança clicandoaqui. Para obter mais informações sobre como a Philips está ajudando a romper silos e a fornecer soluções que aprimorem a experiência do paciente e da equipe, gerem maior produtividade e eficiência, proporcionem maior confiança diagnóstica e melhores práticas de gestão, clique aqui.
[1] Usando a tecnologia Compressed SENSE e em comparação com exames sem Compressed SENSE
[2] Comparado ao ímã ZBO do Ingenia 1.5T
[3] O Ingenia Ambition 1.5T contém menos de 0,5% do teor de hélio de um sistema convencional, com o gás permanentemente vedado no interior do dispositivo
[4] Sujeito a um contrato de prestação de serviços
[5] O SmartExam não está disponível para pacientes com implantes seguros apenas para determinados tipos de RM
[6] Segundo testes internos
A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) é uma empresa líder em tecnologia da saúde com foco no aprimoramento da saúde das pessoas e na viabilização de melhores resultados em todo o continuum de saúde, da prevenção e da vida saudável ao diagnóstico, tratamento e atendimento domiciliar. A Philips potencializa a tecnologia avançada e profundos insights clínicos e dos consumidores para oferecer soluções integradas. Sediada na Holanda, a empresa é líder em diagnóstico por imagem, terapia por imagem, monitoramento de pacientes e informática da saúde, bem como em saúde do consumidor e atendimento domiciliar. A Philips gerou 17,8 bilhões de euros em vendas no ano de 2017 e emprega cerca de 75.000 funcionários no setor de vendas e serviços em mais de 100 países. Para obter notícias sobre a Philips, visite o site http://www.philips.com/newscenter.
A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) é uma empresa líder em tecnologia da saúde com foco no aprimoramento da saúde das pessoas e na viabilização de melhores resultados em todo o continuum de saúde, da prevenção e da vida saudável ao diagnóstico, tratamento e atendimento domiciliar. A Philips potencializa a tecnologia avançada e profundos insights clínicos e dos consumidores para oferecer soluções integradas. Sediada na Holanda, a empresa é líder em diagnóstico por imagem, terapia por imagem, monitoramento de pacientes e informática da saúde, bem como em saúde do consumidor e atendimento domiciliar. A Philips gerou 17,8 bilhões de euros em vendas no ano de 2017 e emprega cerca de 75.000 funcionários no setor de vendas e serviços em mais de 100 países. Para obter notícias sobre a Philips, visite o site http://www.philips.com/newscenter.
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