A Philips recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para iniciar o processo de reparação e/ou substituição para os dispositivos DreamStation de primeira geração afetados nos EUA1. A empresa também está a iniciar programas de reparação e/ou substituição noutros países, e espera que estes estejam em curso na maioria dos seus mercados até ao final de setembro de 2021. A Philips pretende concluir os programas de reparação e substituição num prazo de aproximadamente 12 meses.



Em agosto, a empresa começou a substituir determinados dispositivos DreamStation CPAP de primeira geração afetados nos EUA por dispositivos DreamStation 2 CPAP. A adição deste processo de reparação e/ou substituição dos DreamStation de primeira geração, permite à Philips começar a substituir os dispositivos DreamStation afetados a uma escala maior. A Philips mantém-se em diálogo com a FDA sobre outros aspetos da notificação de recolha e do plano de mitigação nos EUA2.



"Reconhecemos que o prazo para a reparação dos dispositivos afetados coloca os pacientes numa situação difícil", afirmou Frans van Houten, CEO da Royal Philips. "Mobilizamo-nos para lhes fornecer uma solução o mais rápido possível. Aumentámos significativamente a nossa capacidade de produção, assistência e de retrabalho e intensificámos ainda mais a proximidade aos nossos clientes e aos seus pacientes. Encorajamos os pacientes com dispositivos ativos afetados a registá-los no website de notificação de recolha dedicado."

Para obter mais informações sobre a notificação de recolha*, bem como instruções para clientes, utilizadores e médicos, consulte www.philips.com/src-update. Solicita-se aos pacientes com dispositivos afetados que registem os seus produtos neste website para facilitar a sua substituição.