Antes de retomar a terapia no seu equipamento novo ou de substituição, os seguintes acessórios devem ser inspecionados visualmente, por si ou pelo seu fornecedor de equipamento, quanto a indícios de contaminação por partículas: Tubagem

Componentes da máscara (máscara, almofadas e tubos integrados)

Depósito do humidificador e selos (se aplicável) Se partículas visíveis forem evidentes em qualquer um destes componentes: elimine os componentes e contacte o seu prestador de cuidados domiciliários/fornecedor de equipamento médico (DME) para substituição Se não existirem indícios de partículas em qualquer um destes componentes: limpe cada componente de acordo com as respetivas instruções de utilização

volte a montá-los e retome a terapia no seu novo dispositivo