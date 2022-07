Uma mensagem de David Ferguson

Prazos de reparação

Atualmente, estamos a processar os registos de número de série dos dispositivos que foram recebidos e a trabalhar ativamente com as autoridades competentes globais no processo de reparação. A nossa organização está a trabalhar diligentemente para substituir ou reparar os dispositivos assim que possível. Com base nas estimativas atuais dos dispositivos afetados em todo o mundo, estamos a trabalhar no sentido de concluir este esforço num prazo de aproximadamente 12 meses.

Continuaremos a comunicar as atualizações sobre quaisquer novos desenvolvimentos e informações adicionais sobre o progresso e prazos.