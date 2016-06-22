Philips inaugura centro de excelência em tecnologia em Blumenau

Blumenau (SC), Brasil – A Philips, empresa líder em inovação para saúde e bem-estar, inaugura sua nova sede sustentável em Blumenau (SC). Por meio do conceito Workplace Innovation (WPI), a Philips criou um ambiente de trabalho que oferece todas as condições necessárias para estimular a criatividade e a inovação das equipes, no qual não existem paredes separando as equipes ou locais fixos de trabalho. A nova sede ocupa uma área de aproximadamente 4 mil m2 e está localizada no bairro Itoupava Norte. A sede da Philips em Blumenau é especializada em Tecnologia da Informação para o mercado de saúde, emprega cerca de 600 profissionais e atende clientes no mundo inteiro. “O Vale do Itajaí é uma região muito próspera no nosso país e a Philips reafirma seu interesse em continuar investindo e apostando no desenvolvimento desse polo de tecnologia. Mais do que uma nova sede, estamos inaugurando um centro de excelência em tecnologia responsável pelo desenvolvimento de diversas soluções em saúde da empresa comercializadas até mesmo em outros países, como o sistema de gestão de informação Xper IM”, comenta Solange Plebani, gerente geral de EMR da Philips, área responsável pela informática médica dentro do segmento de Informática Clínica. O novo centro de excelência da Philips em Blumenau (SC) concentrará toda a produção e desenvolvimento de sua área de Informática Clínica, responsável por inovações como o Tasy. Referência no mercado de saúde, esse software de gestão em saúde com tecnologia 100% brasileira é capaz de atender todas as necessidades clínicas e administrativas de hospitais, operadoras de planos de saúde e bancos de sangue. “No Brasil, mais de 850 hospitais e clínicas já utilizam o Tasy, um produto que nasceu aqui em Blumenau e que, neste momento, está sendo exportado para outros países”, completa a executiva. Totalmente sustentável, o projeto arquitetônico do centro de excelência possui uma série de soluções como o sistema de ventilação natural interno, que combina a disposição das janelas com a ventilação vinda do telhado, e o sistema de ar condicionado com refrigeradores de água que funcionam com água captada da chuva e das instalações prediais. Por meio dele, toda a água é recolhida e tratada internamente para reutilização no próprio sistema de ar condicionado, economizando água e energia. O sistema de iluminação inteligente da Philips funciona com luz natural proveniente de clarabóias (aberturas ou frestas) que filtram os raios de luz e o calor, amplificando a luz natural no interior do edifício. As luminárias inteligentes são ativadas e reguladas por meio de sensores, que medem a ocupação e a intensidade de luz natural e calculam a quantidade de luz artificial necessária para iluminar o interior do edifício de forma adequada. O sistema é digital e totalmente autônomo, pois ao detectar movimento no ambiente ele liga as luminárias, dimeriza a quantidade de luz e, ao final do dia, desliga sozinho. Os ambientes criados para estimular a criatividade e a inovação costumam ser agitados com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, por exemplo. Para atenuar a questão do ruído, a Philips instalou uma parede verde que absorve o som e auxilia no controle da temperatura interna. Em formato curvo, a parede especial é feita com um revestimento chamado Clipso Sound que também diminui a reverberação do som nos ambientes. Todo o trabalho de implementação do WPI busca o equilíbrio de três pilares fundamentais: Pessoas, Ambiente e Tecnologia, ingredientes fundamentais para uma receita equilibrada de produtividade e qualidade de vida. “A inauguração desse prédio representa um momento muito importante para a Philips no Brasil, uma empresa com mais de 90 anos de história ao lado de médicos, gestores do sistema de saúde e pacientes, desenvolvendo e criando inovações significativas para a vida das pessoas. Estamos presentes nos principais hospitais, clínicas e entidades de saúde, por meio de equipamentos, softwares de imagem, de gestão hospitalar e de gestão clínica”, completa Solange. Mais informações sobre a Philips estão disponíveis nos sites www.philips.com.br e www.philips.com.br/healthcare/solutions/clinical-informatics.