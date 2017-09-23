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  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
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Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico para uso a seco

HQ6990/16

3.9
| (49) Críticas

1 prémio

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
Um barbear rente e confortável com preço incomparável. O sistema Flex & Float, combinado com as lâminas Levanta e Corta, garante um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios

Lâminas com sistema Levanta e Corta

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

  • Cabeças CloseCut Flex & Float

  • 1h de carga para 35 min uso s/ fio

  • Aparador retrátil

Lâminas Levanta e Corta que levantam os pelos para cortar e obter um resultado mais rente

O sistema duplo de lâminas levanta os pelos para cortá-los confortavelmente no nível da pele

Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Mais de 35 minutos de barbear, carga de 1 hora

Mais de 35 minutos de barbear, carga de 1 hora

Depois de 1 hora de carga, você terá mais de 35 minutos de barbear, que significam aproximadamente 14 utilizações. Carregando por 3 minutos, você terá energia suficiente para um barbear.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

49

Críticas

23/09/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto!

Produto de ótima qualidade, de fácil manuseio e fácil limpeza.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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23/09/2017

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Produto de ótima qualidade, de fácil manuseio e fácil limpeza.

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16/01/2016

Brasil

Brasil

Pratico, eficiente e MUITO robusto

Extremamente resistente, este é o barbeador mais robusto e eficiente que já tive. Mesmo após anos de uso, mantém ótima performance.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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