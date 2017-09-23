Descontinuado
HQ6990/16
Cabeças CloseCut Flex & Float
1h de carga para 35 min uso s/ fio
Aparador retrátil
O sistema duplo de lâminas levanta os pelos para cortá-los confortavelmente no nível da pele
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave
Depois de 1 hora de carga, você terá mais de 35 minutos de barbear, que significam aproximadamente 14 utilizações. Carregando por 3 minutos, você terá energia suficiente para um barbear.
Prémios
3.9
de 5
49
Críticas
Stony
23/09/2017
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto!
Produto de ótima qualidade, de fácil manuseio e fácil limpeza.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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Betânia
23/09/2017
Brasil
Excelente produto!
Produto de ótima qualidade, de fácil manuseio e fácil limpeza.
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fabiofer
16/01/2016
Brasil
Pratico, eficiente e MUITO robusto
Extremamente resistente, este é o barbeador mais robusto e eficiente que já tive. Mesmo após anos de uso, mantém ótima performance.
Sim, eu recomendo este produto
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