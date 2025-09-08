Dr. Lang se juntará a outros médicos para compartilhar os resultados de um novo resumo científico que será apresentado na reunião anual da American Society of Echocardiography (ASE2024) (14 a 16 de junho, Portland, EUA), demonstrando como algoritmos de IA pioneiros co-desenvolvidos com a Philips fornecem uma detecção altamente precisa de anomalias de movimento da parede regional (RWMA) na ecocardiografia. RWMAs podem ser um indicador independente de eventos cardiovasculares adversos e morte em pacientes com doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio (IAM) e doença cardíaca congênita. A avaliação automatizada baseada em aprendizado de máquina de RWMA tem o potencial de melhorar a eficiência de todos os leitores. "Uma vantagem dos métodos de IA sobre a análise visual convencional é que ela pode ser realizada em segundos, fornecendo informações rápidas e precisas para ajudar a complementar as leituras de especialistas, destacando rapidamente áreas de preocupação para RWMA, melhorando a facilidade e eficiência da interpretação", acrescentou Lang.