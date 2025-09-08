Integração profunda de ferramentas de IA comprovadas nos sistemas de ultrassom cardiovascular da Philips para diagnosticar melhor mais pacientes com doenças cardíacas
- jun. 4, 2024
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Em resumo
Novas aplicações habilitadas por IA, aprovadas pela FDA, incluem a primeira ferramenta automatizada da indústria para pontuação do movimento segmentar da parede do coração, para identificar rapidamente e objetivamente distúrbios, incluindo doença arterial coronariana e problemas de cardio-oncologia em segundos
Primeira quantificação em 3D totalmente automatizada dos volumes de regurgitação mitral (RM)* projetada para fornecer uma análise reproduzível e eficiente, que ajuda os médicos a tomarem decisões mais bem informadas para pacientes com doença da válvula cardíaca
Amsterdam, Holanda – A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em tecnologia de saúde, anunciou sua plataforma de ultrassom cardiovascular habilitada para IA de próxima geração para ajudar a acelerar a análise de ultrassom cardíaco com tecnologia de IA comprovada e reduzir a sobrecarga nos laboratórios de ecocardiografia. Integrado nos sistemas de ultrassom EPIQ CVx e Affiniti CVx da empresa, as novas aplicações de IA aprovadas pela FDA 510(k) avançam significativamente as soluções de imagem e diagnóstico cardiovascular da Philips, automatizando medições e acelerando fluxos de trabalho para aumentar a produtividade.
A insuficiência cardíaca é um problema de saúde em rápido crescimento que afeta aproximadamente 64 milhões de pessoas em todo o mundo [1]. Também está associado a uma alta mortalidade e baixa qualidade de vida, e é uma sobrecarga substancial para os sistemas de saúde globalmente [2]. Como a forma mais comum e menos invasiva de verificar a estrutura e função do coração, o ultrassom cardiovascular tem desempenhado um papel fundamental no diagnóstico precoce de doenças cardíacas.
Ao incorporar o poder da IA em nossas soluções de ecocardiografia, capacitamos os médicos com capacidades diagnósticas aprimoradas, para, em última instância, aprimorar o cuidado e os resultados dos pacientes no tratamento de doenças coronárias e valvulares, ao mesmo tempo em que aumentamos a eficiência geral na prática cardíaca.
David Handler
"À medida que os casos clínicos se tornam mais complexos e o volume de pacientes aumenta, lemos centenas de exames de ecocardiografia diariamente com milhares de pontos de dados", disse Roberto Lang, MD, Diretor do Laboratório de Imagem Cardíaca Não Invasiva da Universidade de Chicago Medicine, EUA. "Com a integração da IA nas soluções de ecocardiografia, agora podemos automatizar alguns dos passos para dar suporte à tomada de decisão dos médicos, permitindo que eles detectem, diagnostiquem e monitorem várias condições cardíacas com maior confiança e eficiência em segundos."
Dr. Lang se juntará a outros médicos para compartilhar os resultados de um novo resumo científico que será apresentado na reunião anual da American Society of Echocardiography (ASE2024) (14 a 16 de junho, Portland, EUA), demonstrando como algoritmos de IA pioneiros co-desenvolvidos com a Philips fornecem uma detecção altamente precisa de anomalias de movimento da parede regional (RWMA) na ecocardiografia. RWMAs podem ser um indicador independente de eventos cardiovasculares adversos e morte em pacientes com doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio (IAM) e doença cardíaca congênita. A avaliação automatizada baseada em aprendizado de máquina de RWMA tem o potencial de melhorar a eficiência de todos os leitores. "Uma vantagem dos métodos de IA sobre a análise visual convencional é que ela pode ser realizada em segundos, fornecendo informações rápidas e precisas para ajudar a complementar as leituras de especialistas, destacando rapidamente áreas de preocupação para RWMA, melhorando a facilidade e eficiência da interpretação", acrescentou Lang.
“Ao incorporar o poder da IA em nossas soluções de ecocardiografia, capacitamos os médicos com capacidades diagnósticas aprimoradas, para, em última instância, aprimorar o cuidado e os resultados dos pacientes no tratamento de doenças coronárias e valvulares, ao mesmo tempo em que aumentamos a eficiência geral na prática cardíaca,” disse David Handler, VP e Líder de Negócios para Ultrassom Cardiovascular Global na Philips “Para os pacientes, isso significa uma interpretação de imagem consistente, o que pode levar a menos reexames, procedimentos intervencionistas mais curtos e eficazes, e potencialmente tempos de recuperação mais rápidos.”
Integração de aplicações de IA comprovadas da Philips DiA Imaging Analysis
Treinado em conjuntos de dados de pacientes anonimizados de ambientes clínicos da vida real, os recursos de IA integrados nos sistemas de ultrassom cardiovascular da Philips ajudam a melhorar a qualidade e a reprodutibilidade da imagem cardíaca e aprimoram a eficiência do operador e do departamento. Isto inclui soluções de software da DiA Imaging Analysis, uma empresa da Philips, aprovadas pela FDA e marcadas com o CE. Juntos, esses recursos de IA automatizam a forma como os usuários interpretam imagens de ultrassom, para que os médicos com diferentes níveis de experiência em ultrassom possam analisar automaticamente as imagens com maior velocidade, eficiência e precisão em tempo real.
Além de integrar esses recursos avançados de IA mais recentes nos sistemas de ultrassom cardiovascular da empresa, o novo mini transdutor de ultrassom X11 4t da Philips, introduzido no início deste ano, é totalmente compatível com os sistemas EPIQ CVx e Affiniti CVx. O transdutor inovador permite que os cardiologistas intervencionistas forneçam cuidados aprimorados a uma variedade maior de pacientes, incluindo pacientes pediátricos com de pouco peso como 5kg.
Através de inovações revolucionárias e colaborações com líderes de tecnologia, incluindo NVIDIA**, a Philips continua a integrar rapidamente a IA em seu portfólio de ultrassom cardiovascular para ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade e mitigar a escassez de pessoal, ao mesmo tempo em que oferece cuidados cardiológicos de alta qualidade a um número crescente de pacientes. Essas soluções de terceiros complementam as soluções habilitadas por IA exclusivas da Philips, integrando a IA para aumentar a confiança no diagnóstico e a tomada de decisões.
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*O desempenho clínico e a segurança não foram estabelecidos para algumas funcionalidades que têm 510(k) pendente. Não disponível para venda nos EUA.
**NVIDIA MONAI para IA em imagens médicas e NVIDIA Holoscan para criação de dispositivos médicos definidos por software.