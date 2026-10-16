Informática na área da saúde

As soluções de Informática em Saúde da Philips Healthcare proporcionam fluxos de trabalho eficientes e informações clínicas para ajudar você a oferecer melhor cuidado para mais pessoas. Desde a imagem baseada em nuvem com recursos avançados de visualização até soluções de atendimento virtual e uma plataforma integrada de prontuário médico, nossas soluções independentes de fornecedor estabelecem uma base operacional e clínica para um atendimento eficiente e eficaz ao paciente. Em ambientes de saúde e ao redor do mundo, ajudamos você a aprimorar os fluxos de trabalho clínicos, simplificar colaborações, garantir segurança e interoperabilidade dos dados, otimizar o uso de recursos e reduzir a sobrecarga da equipe. .Veja abaixo os produtos em destaque, inovações e inspirações.