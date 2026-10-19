Os scanners digitais de patologia da Philips oferecem grande capacidade de armazenamento de dados, possibilitando digitalizar grandes volumes de imagens. Enquanto o Philips SG60 oferece 4GB de memória física e pode armazenar até 60 lâminas, o Philips SG300 oferece 8GB e pode armazenar até 300 lâminas, garantindo armazenamento robusto e grande capacidade.

O Pathology Scanner SGi* é configurável nativamente com saída DICOM JPEG e JPEG XL, onde a saída JPEG XL ajuda a reduzir o tamanho dos arquivos sem comprometer a qualidade do diagnóstico, desbloqueando possíveis economias de armazenamento.

A principal diferença entre os scanners SG e SGi* é o formato de saída: Os scanners SG geram imagens no formato proprietário iSyntax da Philips, enquanto os scanners SGi também suportam saída nativa DICOM JPEG e DICOM JPEG XL para maior interoperabilidade e gerenciamento de dados mais eficiente em armazenamento.

*Philips Pathology Scanner SGi é apenas para uso em pesquisa nos Estados Unidos e não está disponível para venda em todos os países. Entre em contato com seu representante de vendas para verificar a disponibilidade em seu país.