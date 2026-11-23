O Alturion foi cuidadosamente desenvolvido para atender às necessidades reais da prática clínica moderna, caracterizada por um alto volume de exames, diferentes tipos de procedimentos e alternância de usuários entre os turnos. Os recursos de aquisição de imagens, a automação inteligente e os fluxos de trabalho intuitivos atuam em conjunto para proporcionar um desempenho consistente. Projetado para serviços compartilhados e ambientes com frotas de equipamentos, o Alturion ajuda a reduzir a variabilidade, aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho e viabilizar a padronização em larga escala.