Elastografia e Auto ElastQ

A plataforma de ultrassom da Philips é compatível com os métodos de imagem por deformação e por ondas de cisalhamento da elastografia. Os métodos de imagem ElastQ da elastografia por ondas de cisalhamento utilizam um esquema de pulsos exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação das ondas de cisalhamento, proporcionando uma visualização e medição quantitativas da rigidez tecidual. Com o Auto ElastQ, experimente nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas em tempo real das ondas de cisalhamento.