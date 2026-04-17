Processador
Intel i5 ou superior, i7 recomendado
Sistema Operacional
Windows 7 SP1 (64-bits) ou Windows 10
Memória
- 8GB de RAM, 32 GB recomendados Unidade de Processamento Gráfico Nvidia, AMD,
- Intel usando DirectX 9.0c ou superior
Monitor
Resolução mínima 1280 x 1024
Recomendada 1920 X 1080
Visor colorido com capacidade de 32 bits
Disco rígido
MSSQL + aplicativo TOMTEC: 100MB
Banco de dados TOMTEC: mínimo 500GB
Rede
- 100 Mbps; 1GB recomendado O Port 51080 deve estar acessível
- de todas as estações de trabalho dos clientes
Compatibilidade do navegador para acesso remoto
Microsoft Edge x86, x64 Build 15 (ou superior)