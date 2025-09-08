A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) é uma empresa líder em tecnologia de saúde focada em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de inovações significativas. A inovação da Philips é centrada no paciente e nas pessoas e com o uso de tecnologia avançada e profundo conhecimento clínico e do consumidor oferece soluções de saúde pessoais para consumidores e soluções profissionais para prestadores de serviços da área da saúde e para seus pacientes em hospitais e em casa.

Com sede na Holanda, a empresa é líder em diagnóstico por imagem, ultrassom, terapia guiada por imagem, monitoramento e informática empresarial, bem como em saúde pessoal. A Philips gerou vendas de 18 bilhões de euros em 2025 e emprega aproximadamente 64.800 funcionários, com vendas e serviços em mais de 100 países. Para saber mais sobre a Philips acesse: https://www.philips.com.br/a-w/about/news/home