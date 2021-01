Prestadores de serviço

Trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados para nos ajudar a operar, fornecer, melhorar, entender, personalizar, dar suporte e comercializar nossos Serviços.

Podemos compartilhar seus dados pessoais com os seguintes prestadores de serviço:

Provedores de TI e de serviço de nuvem

Esses prestadores de serviço entregam o necessário em hardware, software, rede, armazenamento, serviços de transação e/ou tecnologia relacionada para rodar o App ou prestar os Serviços.

A Philips exige que os prestadores de serviços forneçam um nível adequado de proteção aos dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que nossos prestadores de serviços processem seus dados pessoais somente de acordo com nossas instruções e somente para os propósitos específicos mencionados anteriormente, para ter acesso à quantidade mínima de dados necessária para prestar um serviço específico e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.

Outros terceiros

A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam seus dados pessoais para fins próprios. Se a Philips compartilhar dados pessoais com terceiros que usam seus dados pessoais para fins próprios, a Philips lhe informará e/ou obterá seu consentimento, conforme as leis aplicáveis, antes de compartilhar seus dados pessoais. Nesse caso, leia as notificações de privacidade com atenção, pois elas informam a respeito das práticas de privacidade, inclusive que tipo de dados pessoais são coletamos, como são usados, processados e protegidos.

A Philips às vezes vende um de seus negócios ou parte de um de seus negócios a outra empresa. Essa transferência de propriedade pode incluir transferência, à empresa compradora, dos seus dados pessoais diretamente relacionados a esse negócio. Todos os nossos direitos e obrigações segundo a Notificação de Privacidade são livremente atribuíveis pela Philips a qualquer uma das nossas afiliadas, em conexão com fusão, aquisição, reestruturação ou venda de ativos, ou por instituição legal ou de outro tipo, e podemos transferir seus dados pessoais a qualquer uma de nossas afiliadas, entidades sucessoras ou ao novo proprietário.

Transferência internacional

Seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos unidades ou em que contratamos prestadores de serviços. Ao usar os Serviços, você reconhece a transferência (se houver) de informações a países fora do seu país de residência, que pode ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, agências de aplicação da lei, agências regulatórias ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter direito a acessar seus dados pessoais.

Se você estiver localizado no EEE, seus dados pessoais poderão ser transferidos para nossas afiliadas ou prestadoras de serviço em países fora do EEE que a Comissão Europeia reconhece por fornecer um nível adequado de proteção de dados segundo as normas do EEE (a lista total desses países pode ser vista aqui Para transferências do EEE a países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como nossas Regras Corporativas Irrevogáveis para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger seus dados pessoais. Você pode obter uma cópia dessas medidas ao seguir o link acima ou entrar em contato com privacy@philips.com

Por quanto tempo guardamos seus dados?

Nós guardaremos seus dados pessoais pelo tempo necessário ou permitido dentro dos propósitos para os quais os dados foram coletados. Os critérios que usamos para determinar os períodos de retenção incluem: (i) quantidade de tempo que você usar o App e os Serviços; (ii) se existe obrigação legal à qual estamos sujeitos; ou (iii) se é aconselhável retenção dentro da nossa posição jurídica (como em relação aos estatutos aplicáveis de limitações, litígio ou investigações regulatórias).

