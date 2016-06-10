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These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
O aplicativo Philips Sonicare for Kids (“App”) ajuda os pais a melhorarem e monitorarem os hábitos de escovação de seus filhos, apresentando informações personalizadas conforme os seus dados de escovação ("Serviços").
O App usa dados pessoais coletados ou processados pela Haste da Escova Philips Sonicare for Kids com conexão Bluetooth ("Dispositivo") e/ou o App, que é controlado ou está sob controle da Philips Oral Healthcare, LLC ou alguma de suas afiliadas ou subsidiárias ("Philips", "nosso", "nossa", "nos" ou "nós").
Esta Notificação de Privacidade aplica-se aos dados pessoais coletados pelo App e pelo Dispositivo. O propósito desta Notificação de Privacidade é ajudar você a entender nossas práticas de privacidade ao usar nossos Serviços, inclusive quais dados coletamos, porque os coletamos e o que fazemos com eles, além de seus direitos individuais. Leia nossa Notificação de Cookies e os Termos de Uso, que descrevem os termos sob os quais você usa nossos Serviços.
Recebemos ou coletamos dados pessoais, conforme descrito com detalhes a seguir, quando prestamos nossos Serviços, incluindo quando você acessa, baixa e instala o App.
Dados pessoais sigilosos Com o seu consentimento, coletaremos os dados dos hábitos de escovação do seu filho e do uso do App, como tipo de escova (manual, elétrica ou Sonicare), dados da haste da escova (número do modelo, número de série, versão do firmware, fabricante), duração da escovação, hora inicial da escovação e intensidade da escovação (“Dados da Escovação”). Usamos os Dados da Escovação para fins analíticos, como forma de melhorar o App e os Serviços. A Philips sempre garante que o processamento dos Dados da Escovação esteja em conformidade com as proteções de dados certas. Entre outros, a Philips garante que qualquer endereço IP associado aos Dados da Escovação seja trocado por um endereço IP genérico antes do armazenamento. Antes de coletar dados sigilosos, informaremos você e pediremos seu consentimento explícito, de acordo com o artigo 9.2.a. da Regulamentação (EU) 2016/679. Além do determinado acima, pedimos que você não envie nem divulgue dados pessoais sigilosos (como números de documento, informações relacionadas a origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou de outra sorte, saúde, vida sexual ou orientação sexual, biometria ou características genéticas, histórico de crimes ou associação a sindicatos) a nós, no App ou através dele, ou por qualquer outro meio. Sem o seu consentimento, a Philips não processará os Dados da Escovação de maneira alguma. Neste caso, os Dados da Escovação continuarão armazenados no App do seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso. Você estará no controle desses dados. Se você excluir o perfil do seu filho e/ou o App, os Dados da Escovação serão excluídos do seu dispositivo móvel.
Dados pessoais sigilosos
Com o seu consentimento, coletaremos os dados dos hábitos de escovação do seu filho e do uso do App, como tipo de escova (manual, elétrica ou Sonicare), dados da haste da escova (número do modelo, número de série, versão do firmware, fabricante), duração da escovação, hora inicial da escovação e intensidade da escovação (“Dados da Escovação”). Usamos os Dados da Escovação para fins analíticos, como forma de melhorar o App e os Serviços. A Philips sempre garante que o processamento dos Dados da Escovação esteja em conformidade com as proteções de dados certas. Entre outros, a Philips garante que qualquer endereço IP associado aos Dados da Escovação seja trocado por um endereço IP genérico antes do armazenamento.
Antes de coletar dados sigilosos, informaremos você e pediremos seu consentimento explícito, de acordo com o artigo 9.2.a. da Regulamentação (EU) 2016/679. Além do determinado acima, pedimos que você não envie nem divulgue dados pessoais sigilosos (como números de documento, informações relacionadas a origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou de outra sorte, saúde, vida sexual ou orientação sexual, biometria ou características genéticas, histórico de crimes ou associação a sindicatos) a nós, no App ou através dele, ou por qualquer outro meio.
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Dados da conta Para acessar o Painel de Pais do App, você precisa criar uma conta. Para esse fim, você pode usar uma conta MyPhilips ou fazer login usando um perfil seu nas mídias sociais. Nós usamos seus Dados da Conta para criar e gerenciar sua conta. Como parte da criação do perfil do seu filho, você pode informar o nome do seu filho e carregar/tirar uma foto para o perfil. No entanto, a Philips não processará esses dados de maneira alguma. Os dados continuarão armazenados no App do seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso. Você estará no controle desses dados. Se você excluir o perfil do seu filho e/ou o App, os dados serão excluídos do seu dispositivo móvel.
Dados da conta
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Cookies Em alguns países, usamos cookies, tags ou tecnologias semelhantes (“Cookies”) para operar, fornecer, melhorar, entender e personalizar nossos Serviços. Os cookies nos permitem reconhecer seu dispositivo móvel e coletar seus dados pessoais, inclusive o número exclusivo do dispositivo do usuário, o endereço IP do dispositivo móvel, o tipo de navegador móvel de internet ou sistema operacional usado, dados de sessão e uso ou informações de desempenho relacionadas ao serviço, que são informações sobre o seu uso do App. Antes de usarmos Cookies, solicitaremos seu consentimento. Para obter mais informações sobre o uso de Cookies neste App, leia a Notificação de Cookies, que você pode encontrar nas configurações de privacidade do App.
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Atendimento ao cliente Ao solicitar atendimento do cliente, podemos pedir para você nos fornecer informações relacionadas ao seu uso dos nossos Serviços, inclusive sua interação com a Philips e como entrar em contato com você, para fornecermos o suporte necessário. Nós operamos e prestamos nossos Serviços, inclusive fornecer atendimento ao cliente e melhorar, corrigir e personalizar nossos Serviços. Nós também usamos suas informações para responder quando você entra em contato conosco. Consideramos o processamento dos dados do Atendimento ao Cliente necessários para execução de um contrato do qual você constitui parte legal segundo o Artigo 6.1.(b) da Regulamentação (EU) 2016/679.
Atendimento ao cliente
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Consideramos o processamento dos dados do Atendimento ao Cliente necessários para execução de um contrato do qual você constitui parte legal segundo o Artigo 6.1.(b) da Regulamentação (EU) 2016/679.
Dados Combinados Podemos combinar seus dados pessoais, inclusive Dados de Conta e Cookies, com dados coletados durante suas interações e seu uso dos canais digitais da Philips, como mídias sociais, websites, e-mails, apps e produtos conectados, inclusive seus endereços IP, Cookies, informações do dispositivo móvel, comunicações onde você pode clicar ou tocar, detalhes de localização e websites visitados. Se você optar por receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips que possam ser relevantes a você conforme suas preferências e comportamento online, podemos enviar comunicações de marketing e promoção por e-mail, telefone e outros canais digitais, como apps móveis e mídias sociais. Para conseguir personalizar as comunicações conforme suas preferências e seu comportamento e fornecer uma experiência mais relevante e personalizada, podemos analisar seus Dados Combinados. Antes de enviar comunicações promocionais para você, pediremos seu consentimento.
Usamos seus Dados Combinados para melhorar conteúdo, funcionalidade e usabilidade do App, Dispositivos e Serviços, bem como para desenvolver novos produtos e serviços. Neste caso, consideramos o processamento dos seus Dados Combinados conforme interesse legítimo da Philips, dentro da legalidade segundo o Artigo 6.1. (f) da Regulamentação (EU) 2016/679.
Dados Combinados
Podemos combinar seus dados pessoais, inclusive Dados de Conta e Cookies, com dados coletados durante suas interações e seu uso dos canais digitais da Philips, como mídias sociais, websites, e-mails, apps e produtos conectados, inclusive seus endereços IP, Cookies, informações do dispositivo móvel, comunicações onde você pode clicar ou tocar, detalhes de localização e websites visitados.
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Permissões
Quando o App precisar de permissão para acessar os sensores do seu dispositivo móvel (como câmera, Wi-Fi, geolocalização ou Bluetooth) ou outros dados (como fotos) para o propósito dos Serviços, nós pediremos seu consentimento.
Permissões
A Philips pode divulgar seus dados pessoais a prestadores de serviço terceirizados, parceiros comerciais ou outros terceiros de acordo com esta Notificação de Privacidade e/ou leis aplicáveis.
Prestadores de serviço Trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados para nos ajudar a operar, fornecer, melhorar, entender, personalizar, dar suporte e comercializar nossos Serviços. Podemos compartilhar seus dados pessoais com os seguintes prestadores de serviço: Esses prestadores de serviço entregam o necessário em hardware, software, rede, armazenamento, serviços de transação e/ou tecnologia relacionada para rodar o App ou prestar os Serviços. A Philips exige que os prestadores de serviços forneçam um nível adequado de proteção aos dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que nossos prestadores de serviços processem seus dados pessoais somente de acordo com nossas instruções e somente para os propósitos específicos mencionados anteriormente, para ter acesso à quantidade mínima de dados necessária para prestar um serviço específico e para proteger a segurança dos seus dados pessoais. Outros terceiros A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam seus dados pessoais para fins próprios. Se a Philips compartilhar dados pessoais com terceiros que usam seus dados pessoais para fins próprios, a Philips lhe informará e/ou obterá seu consentimento, conforme as leis aplicáveis, antes de compartilhar seus dados pessoais. Nesse caso, leia as notificações de privacidade com atenção, pois elas informam a respeito das práticas de privacidade, inclusive que tipo de dados pessoais são coletamos, como são usados, processados e protegidos. A Philips às vezes vende um de seus negócios ou parte de um de seus negócios a outra empresa. Essa transferência de propriedade pode incluir transferência, à empresa compradora, dos seus dados pessoais diretamente relacionados a esse negócio. Todos os nossos direitos e obrigações segundo a Notificação de Privacidade são livremente atribuíveis pela Philips a qualquer uma das nossas afiliadas, em conexão com fusão, aquisição, reestruturação ou venda de ativos, ou por instituição legal ou de outro tipo, e podemos transferir seus dados pessoais a qualquer uma de nossas afiliadas, entidades sucessoras ou ao novo proprietário. Transferência internacional Seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos unidades ou em que contratamos prestadores de serviços. Ao usar os Serviços, você reconhece a transferência (se houver) de informações a países fora do seu país de residência, que pode ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, agências de aplicação da lei, agências regulatórias ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter direito a acessar seus dados pessoais. Se você estiver localizado no EEE, seus dados pessoais poderão ser transferidos para nossas afiliadas ou prestadoras de serviço em países fora do EEE que a Comissão Europeia reconhece por fornecer um nível adequado de proteção de dados segundo as normas do EEE (a lista total desses países pode ser vista aqui Para transferências do EEE a países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como nossas Regras Corporativas Irrevogáveis para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger seus dados pessoais. Você pode obter uma cópia dessas medidas ao seguir o link acima ou entrar em contato com [email protected] Por quanto tempo guardamos seus dados? Nós guardaremos seus dados pessoais pelo tempo necessário ou permitido dentro dos propósitos para os quais os dados foram coletados. Os critérios que usamos para determinar os períodos de retenção incluem: (i) quantidade de tempo que você usar o App e os Serviços; (ii) se existe obrigação legal à qual estamos sujeitos; ou (iii) se é aconselhável retenção dentro da nossa posição jurídica (como em relação aos estatutos aplicáveis de limitações, litígio ou investigações regulatórias). IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. 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Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.
Prestadores de serviço
Trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados para nos ajudar a operar, fornecer, melhorar, entender, personalizar, dar suporte e comercializar nossos Serviços.
Podemos compartilhar seus dados pessoais com os seguintes prestadores de serviço:
Esses prestadores de serviço entregam o necessário em hardware, software, rede, armazenamento, serviços de transação e/ou tecnologia relacionada para rodar o App ou prestar os Serviços.
A Philips exige que os prestadores de serviços forneçam um nível adequado de proteção aos dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que nossos prestadores de serviços processem seus dados pessoais somente de acordo com nossas instruções e somente para os propósitos específicos mencionados anteriormente, para ter acesso à quantidade mínima de dados necessária para prestar um serviço específico e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.
Outros terceiros
A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam seus dados pessoais para fins próprios. Se a Philips compartilhar dados pessoais com terceiros que usam seus dados pessoais para fins próprios, a Philips lhe informará e/ou obterá seu consentimento, conforme as leis aplicáveis, antes de compartilhar seus dados pessoais. Nesse caso, leia as notificações de privacidade com atenção, pois elas informam a respeito das práticas de privacidade, inclusive que tipo de dados pessoais são coletamos, como são usados, processados e protegidos.
A Philips às vezes vende um de seus negócios ou parte de um de seus negócios a outra empresa. Essa transferência de propriedade pode incluir transferência, à empresa compradora, dos seus dados pessoais diretamente relacionados a esse negócio. Todos os nossos direitos e obrigações segundo a Notificação de Privacidade são livremente atribuíveis pela Philips a qualquer uma das nossas afiliadas, em conexão com fusão, aquisição, reestruturação ou venda de ativos, ou por instituição legal ou de outro tipo, e podemos transferir seus dados pessoais a qualquer uma de nossas afiliadas, entidades sucessoras ou ao novo proprietário.
Transferência internacional
Seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos unidades ou em que contratamos prestadores de serviços. Ao usar os Serviços, você reconhece a transferência (se houver) de informações a países fora do seu país de residência, que pode ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, agências de aplicação da lei, agências regulatórias ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter direito a acessar seus dados pessoais.
Se você estiver localizado no EEE, seus dados pessoais poderão ser transferidos para nossas afiliadas ou prestadoras de serviço em países fora do EEE que a Comissão Europeia reconhece por fornecer um nível adequado de proteção de dados segundo as normas do EEE (a lista total desses países pode ser vista aqui Para transferências do EEE a países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como nossas Regras Corporativas Irrevogáveis para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger seus dados pessoais. Você pode obter uma cópia dessas medidas ao seguir o link acima ou entrar em contato com [email protected]
Por quanto tempo guardamos seus dados?
Nós guardaremos seus dados pessoais pelo tempo necessário ou permitido dentro dos propósitos para os quais os dados foram coletados. Os critérios que usamos para determinar os períodos de retenção incluem: (i) quantidade de tempo que você usar o App e os Serviços; (ii) se existe obrigação legal à qual estamos sujeitos; ou (iii) se é aconselhável retenção dentro da nossa posição jurídica (como em relação aos estatutos aplicáveis de limitações, litígio ou investigações regulatórias).
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Grooming App service Providers
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Suas escolhas e seus direitos Se você quiser enviar uma solicitação para acessar, retificar, apagar, restringir ou contestar o processamento de dados pessoais previamente fornecido a nós, ou se quiser enviar uma solicitação para receber uma cópia eletrônica dos seus dados pessoais para a finalidade de transmiti-los a outra empresa (até o limite desse direito de portabilidade previsto em lei), entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Responderemos à sua solicitação conforme as leis aplicáveis. Na sua solicitação, deixe claro quais dados pessoais você gostaria de acessar, retificar, apagar, restringir ou contestar o processamento. Para sua proteção, só podemos implementar solicitações com relação aos dados pessoais associados à sua conta, ao seu endereço de e-mail ou a outras informações da conta que você use para nos enviar sua solicitação, e podemos precisar verificar sua identidade antes de colocar em prática sua solicitação. Tentaremos atender sua solicitação o quanto antes for possível. Quando dependermos do consentimento para coletar e/ou processar seus dados pessoais, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento, conforme consentimento antes da retirada. Observe que, se retirar seu consentimento, você não poderá usar mais nossos serviços, no todo ou em parte.
Suas escolhas e seus direitos
Se você quiser enviar uma solicitação para acessar, retificar, apagar, restringir ou contestar o processamento de dados pessoais previamente fornecido a nós, ou se quiser enviar uma solicitação para receber uma cópia eletrônica dos seus dados pessoais para a finalidade de transmiti-los a outra empresa (até o limite desse direito de portabilidade previsto em lei), entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Responderemos à sua solicitação conforme as leis aplicáveis.
Na sua solicitação, deixe claro quais dados pessoais você gostaria de acessar, retificar, apagar, restringir ou contestar o processamento. Para sua proteção, só podemos implementar solicitações com relação aos dados pessoais associados à sua conta, ao seu endereço de e-mail ou a outras informações da conta que você use para nos enviar sua solicitação, e podemos precisar verificar sua identidade antes de colocar em prática sua solicitação. Tentaremos atender sua solicitação o quanto antes for possível.
Quando dependermos do consentimento para coletar e/ou processar seus dados pessoais, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento, conforme consentimento antes da retirada.
Observe que, se retirar seu consentimento, você não poderá usar mais nossos serviços, no todo ou em parte.
Nós protegemos seus dados pessoais
Levamos a sério nosso dever de proteger os dados que você confia à Philips contra qualquer alteração, perda, mau uso, divulgação ou acesso, sejam acidentais ou não autorizados. A Philips usa diversas tecnologias de segurança, medidas técnicas e de organização para ajudar a proteger seus dados. Para esse fim, implementamos, entre outros, controles de acesso, firewalls de uso e protocolos seguros.
Levamos a sério nosso dever de proteger os dados que você confia à Philips contra qualquer alteração, perda, mau uso, divulgação ou acesso, sejam acidentais ou não autorizados. A Philips usa diversas tecnologias de segurança, medidas técnicas e de organização para ajudar a proteger seus dados. Para esse fim, implementamos, entre outros, controles de acesso, firewalls de uso e protocolos seguros.
Informações especiais para os pais
A política da Philips é de cumprir a lei quando for necessário permissão do pai ou do responsável antes de coletar, usar ou divulgar dados pessoais das crianças. Temos o compromisso de proteger as necessidades de privacidade das crianças e incentivamos enfaticamente que pais e responsáveis assumam um papel ativo nos interesses e atividades online das crianças. Se um pai, uma mãe ou o responsável ganhar ciência de que o filho nos forneceu dados pessoais sem consentimento, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Se tomarmos ciência que uma criança nos forneceu dados pessoais, excluiremos os dados dela dos nossos arquivos.
A política da Philips é de cumprir a lei quando for necessário permissão do pai ou do responsável antes de coletar, usar ou divulgar dados pessoais das crianças. Temos o compromisso de proteger as necessidades de privacidade das crianças e incentivamos enfaticamente que pais e responsáveis assumam um papel ativo nos interesses e atividades online das crianças.
Se um pai, uma mãe ou o responsável ganhar ciência de que o filho nos forneceu dados pessoais sem consentimento, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Se tomarmos ciência que uma criança nos forneceu dados pessoais, excluiremos os dados dela dos nossos arquivos.
Informações específicas de determinados locais: seus direitos à privacidade na Califórnia (somente para EUA)
A seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que nossos clientes que sejam residentes na Califórnia solicitem e obtenham de nós, uma vez ao ano e gratuitamente, informações sobre os dados pessoais (se houver) divulgadas a terceiros para fins de marketing direto no ano fiscal anterior. Se aplicável, essas informações incluiriam uma lista das categorias de dados pessoais compartilhadas e os nomes e endereços de todos os terceiros com os quais compartilhamos informações no ano fiscal imediatamente anterior. Se você for residente na Califórnia e quiser fazer esse tipo de solicitação, visite nosso website sobre privacidade: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
A seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que nossos clientes que sejam residentes na Califórnia solicitem e obtenham de nós, uma vez ao ano e gratuitamente, informações sobre os dados pessoais (se houver) divulgadas a terceiros para fins de marketing direto no ano fiscal anterior. Se aplicável, essas informações incluiriam uma lista das categorias de dados pessoais compartilhadas e os nomes e endereços de todos os terceiros com os quais compartilhamos informações no ano fiscal imediatamente anterior. Se você for residente na Califórnia e quiser fazer esse tipo de solicitação, visite nosso website sobre privacidade: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
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