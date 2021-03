Prestadores de serviços

Nós trabalhamos com prestadores de serviços terceiros que nos ajudam a operar, fornecer, melhorar, entender, personalizar, prestar suporte e comercializar nossos Serviços.

Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes prestadores de serviços:

Provedores de TI e serviços na nuvem

Esses prestadores de serviços fornecem os recursos de hardware, software, rede, armazenamento, serviços de transação e/ou respetiva tecnologia necessários para a execução da App ou prestação dos Serviços.

Prestadores de serviços de análise.

Esses prestadores de serviços fornecem os recursos de hardware, software, rede, armazenamento, serviços de transação e/ou respetiva tecnologia necessários para executar análises na App.

A Philips exige que os prestadores de serviços forneçam um nível adequado de proteção aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais somente de acordo com nossas instruções e somente para as finalidades específicas mencionadas anteriormente para ter acesso à quantidade mínima de dados necessária para prestar um serviço específico e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.

Outros terceiros

A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para as suas próprias finalidades. Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para fins próprios, a Philips informá-lo-á e/ou obterá o seu consentimento, conforme as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais. Nesse caso, leia atentamente os respetivos avisos de privacidade, pois contêm informações sobre as práticas de privacidade, incluindo que tipos de dados pessoais são recolhidos, como são usados, tratados e protegidos.

A Philips pode vender uma de suas divisões, ou parte de uma divisão, a outra empresa. Essa transferência de propriedade pode abranger a transferência para a empresa compradora dos seus dados pessoais diretamente relacionados com as atividades dessa empresa. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo do Aviso de Privacidade são livremente atribuíveis pela Philips a qualquer uma das nossas afiliadas, em conexão com fusão, aquisição, reestruturação ou venda de ativos, ou por instituição legal ou outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer uma de nossas afiliadas, entidades sucessoras ou ao novo proprietário.

A pedido seu, poderemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes terceiros:

A sua seguradora ou serviços de saúde oral, se essa opção estiver disponível no seu país e você nos instruir a fazer a divulgação;

Amazon (se o Amazon DRS estiver disponível no seu país – veja mais pormenores abaixo).

Esses terceiros podem fornecer-lhe os seus próprios serviços. Poderemos partilhar os seus dados pessoais com terceiros a pedido seu e/ou de acordo com as leis aplicáveis.

Note que, ao iniciar sessão com a sua conta do Facebook via Android, estará a permitir que o Facebook recolha as seguintes informações via SDK do Facebook:

Eventos da App: Isto abrange eventos genéricos da App (por exemplo, instalação da App, execução da App) e outros registos padrão da métrica do produto (por exemplo, carregamento e desempenho do SDK).

Dados de configuração: Após um utilizador iniciar sessão, o SDK faz solicitações periódicas em segundo plano para gerir automaticamente a duração do token de acesso.

Informações sobre erros: O SDK captura informações sobre erros, incluindo aqueles ocorridos durante a inicialização do SDK, os quais podem incluir o ID de utilizador dos indivíduos ligados ao Facebook.

Dados de curto prazo: O SDK mede alguma atividade do utilizador para fins de gestão de fraudes e abusos. Esses dados são conservados apenas por um breve período de tempos para os que não estão ligados ao Facebook.

O Facebook também pode recolher dados de análise sobre a utilização que faz do SDK, informações sobre o nome da App que está a utilizar, a data em que autorizou o início de sessão e qualquer URL associado ao seu início de sessão. Para saber mais sobre como o Facebook usa as suas informações, leia a Política de Dados do Facebook. Note que a funcionalidade de início de sessão com o Facebook é inteiramente opcional. Pode sempre iniciar sessão utilizando a sua conta MyPhilips.

Amazon Dash Replenishment Services

Em alguns países, oferecemos suporte aos nossos serviços de Novos Pedidos BrushSync (“BrushSync”). Ao subscrever o BrushSync, a App encomenda cabeças de escova automaticamente para si através do Dash Replenishment Service (“DRS”) da Amazon. Para tal, terá que iniciar sessão na sua conta Amazon, e a Amazon fornecer-lhe-á os seus próprios serviços. Leia os Termos e Condições e Aviso de Privacidade da Amazon, que o informam quanto às respetivas práticas de privacidade, incluindo o tipo de dados pessoais recolhidos e como são usados, tratados e protegidos.

Ao configurar a sua assinatura BrushSync, nós partilhamos os seguintes dados com a Amazon: o número de série do seu Dispositivo, o modelo (número hx) do seu Dispositivo e quando é altura de pedir uma nova cabeça de escova (“Dados BrushSync”). Para controlar a sua assinatura, armazenamos o seu ID de cliente da Amazon. Se cancelar a assinatura do BrushSync, apagaremos esse ID de cliente. Você pode a qualquer momento (i) pausar ou alterar pedidos através das Configurações de Novos Pedidos na página Minha Cabeça de Escovagem da App; e/ou (ii) cancelar qualquer pedido feito pela Amazon.

Você compreende que a Amazon lhe fornece os seus próprios serviços de voz e que, ao ativar o BrushSync, estará a instruir-nos a partilhar os seus Dados BrushSync com a Amazon, que pode processar tais dados em países, fora do seu país de residência, que podem não fornecer proteção adequada aos dados pessoais.

Transferência internacional

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e tratados em qualquer país onde tenhamos instalações ou em que contratemos prestadores de serviços. Ao usar os Serviços, você reconhece a transferência (se houver) de informações para países, fora do seu país de residência, que podem ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os agentes da autoridade, agências reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter direito de aceder aos seus dados pessoais.

Se estiver localizado no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para nossas afiliadas ou prestadores de serviços em países não pertencentes ao EEE que são reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecendo um nível adequado de proteção de dados de acordo com os padrões do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, tais como as nossas Regras Institucionais Vinculativas para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais-tipo adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia dessas medidas seguindo o link acima ou entrando em contacto connosco aqui.

Por quanto temos guardamos os seus dados ?

Conservaremos os seus dados pessoais pelo tempo necessário ou permitido à luz das finalidades para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que usamos para determinar os períodos de retenção incluem: (i) período de tempo que você usar a App e os Serviços; (ii) se existe obrigação legal à qual estamos sujeitos; ou (iii) se a retenção é aconselhável à luz da nossa posição jurídica (tal como relativamente aos estatutos aplicáveis de limitações, litígio ou investigações regulatórias).



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.