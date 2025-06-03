Aviso legal

* Na prática clínica, o uso do Precise Image pode reduzir a dose de radiação recebida pelo paciente em uma tomografia, dependendo da aplicação clínica, do tamanho do paciente e da localização anatômica. Deve ser realizada uma consulta com um radiologista e um físico médico para determinar a dose adequada para obter qualidade diagnóstica da imagem para a aplicação clínica específica. Foram realizadas avaliações de redução de dose utilizando protocolos corporais de referência com cortes de 1,0 mm na configuração "Smoother", e testadas no MITA CT IQ Phantom (CCT189, The Phantom Laboratory), avaliando o pino de 10 mm e em comparação à reconstrução por retroprojeção filtrada. Foi identificada uma variação entre os quatro pinos, utilizando a ferramenta de observador de Hoteling canalizado, incluindo redução do ruído da imagem em até 85% e melhora da detecção de baixo contraste de 0% para 60% para reduções de dose de 50% a 80%. O deslocamento da curva NPS é utilizado para avaliar a aparência da imagem, conforme medido em um phantom de água de 20 cm na região de interesse central de 50 mm x 50 mm, com deslocamento médio de 6% ou menos.

** Com base em avaliação interna da Philips realizada por cinco especialistas clínicos da Philips, comparando o posicionamento manual com Precise Position em 40 casos clínicos usando um phantom do corpo humano.