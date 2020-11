O Lumify funciona com o seu smartphone ou tablet compatível proporcionando, além de todas as funcionalidades do dispositivo, um incrível sistema de ultrassom.

Basta baixar o aplicativo na Google Play Store, conectar o transdutor de ultrassom USB e começar a fazer exames.

A Apple não é compatível com o Lumify no momento, mas estamos sempre explorando oportunidades de expandir a compatibilidade para todas as plataformas.