Conecte-se facilmente com o PACS do paciente ou compartilhe imagens, vídeos e observações com seus colegas, por e-mail ou em uma rede tele – conferência (REACTS), a partir do seu dispositivo de ultrassom ultraportátil. A plataforma baseada em aplicativo permite uma utilização mais ampla do seu dispositivo ou smartphone compatíveis, como navegar na Internet.