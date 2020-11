Uma lista de tarefas na modalidade DICOM permite efetuar uma consulta de dados demográficos e detalhes do estudo de ultrassonografia do paciente a partir da MWL do provedor de classe de serviço (SCP) diretamente no Lumify.

Isso permite que as pessoas que estão utilizando a lista de tarefas na modalidade DICOM tenham um caminho mais automatizado para preencher os dados do paciente no aparelho de ultrassom Lumify.