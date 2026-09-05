Sistemas de RM Ingenia
Ambition 1.5T, Elition 3.0T, Evolution 1.5T, Ingenia 1.5T/3.0T
Design da abertura
70 cm
Precisão geométrica no diagnóstico por imagem
≤ 1 mm em Ø 32 cm de volume (típico)
Multi-indexação do RT CouchTop XD
Indexação de 14 cm e sistema de indexação Elekta Unity (incrementos de 2 cm)
Arranjos de bobina
dStream FlexCoverage Anterior Coil, Posterior Coil e FlexCoils L
Compatibilidade da bobina de cabeça para diagnóstico
Sim
Aplicativos compatíveis
Cérebro, cabeça e pescoço, pelve, tórax, abdômen, coluna
Acessórios de imobilização do paciente
Compre por fornecedores terceirizados, incluindo CIVCO, Orfit, Qfix, Elekta, MacroMedics
Transporte do paciente
Sim, com o carrinho FlexTrak
CQ geométrico
Sim, grande campo de visão da simulação de CQ e análise automatizada