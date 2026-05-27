O visualizador espectral é otimizado para análise de dados do Spectral CT Scanner, permitindo quantificação por meio de ferramentas proprietárias, incluindo o Spectral Magic Glass. Oferece um ambiente completo para alternar entre resultados espectrais com facilidade, utilizando ferramentas de visualização semelhantes ao Advanced Visualization Workspace CT. Também conta com registro automático, fusão pré-processada para análises mais abrangentes e Renderização Fotorrealista por Volume (PRVR) para imagens não HU.