Aviso legal

(1) A triagem deve ser realizada dentro dos critérios estabelecidos de inclusão de programas/protocolos que tenham sido aprovados e publicados por órgãos governamentais ou sociedades médicas profissionais. Consulte a literatura clínica, incluindo os resultados do National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395-409) e a literatura subsequente, para mais informações. (2) Oferecido como um complemento comercial separado. (3) Essas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os territórios. Entre em contato com um representante Philips para mais detalhes. (4) A integração da solução ocorre por meio de serviços IBE ou por soluções internas do cliente.