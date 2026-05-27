Permite revisar e analisar imagens de tomografia torácica, com segmentação, quantificação e caracterização de nódulos pulmonares em estudos únicos ou comparativos previamente preparados. Pode ser usado em avaliações diagnósticas e de triagem, auxiliando no Rastreamento de Câncer de Pulmão em Baixa Dose(1). Inclui a ferramenta Prediction Risk Calculator(2)(3), que estima a probabilidade de malignidade com base nas características do paciente e dos nódulos. O compartilhamento de resultados discretos(4) automatiza a transferência de resultados estruturados entre o Workspace e soluções de relatórios, agilizando o reporte e otimizando o fluxo de trabalho.