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Um software de pós-processamento usado para exibir, processar, analisar e quantificar imagens anatômicas e funcionais, para TC, RM, PET/CT, SPECT/CT e Dual Energy CT em um ou vários pontos de tempo.
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Incisive CT
O Incisive CT o ajuda a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da organização. O Incisive CT da Philips oferece inteligência a cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, o design e eficiência do operador reúnem permitindo a tomada de decisões clínicas inteligentes durante todo os processo com uma garantia vitalícia para o Tubo sem precedentes¹.
MR 7700
Experimente a inovação revolucionária em imagens 3.0T com o design exclusivo do sistema de imagem Philips MR 7700, aprimorado com gradientes XP e inteligência artificial (IA)*. Ele foi desenvolvido para atender a uma necessidade urgente das expectativas clínicas atuais e facilitar os programas de pesquisa mais exigentes. O MR 7700 fornece alta precisão, potência e resistência para apoiar um diagnóstico seguro para cada paciente. É o sistema preferido para imagens de difusão da mais alta qualidade e neurociência avançada. Amplie seus recursos de digitalização com uma solução de espectroscopia e imagem multinúcleos totalmente integrada para explorar novos caminhos clínicos sem sacrificar o fluxo de trabalho de imagens clínicas ou o conforto do paciente. O MR 7700 promete uma ótima experiência para usuários e pacientes por meio de recursos fáceis de usar de um scanner clínico 3.0T bem projetado, juntamente com um fluxo de trabalho sem compromissos. Agora, cientistas e médicos podem agendar sem conflitos.
Ingenia Elition 3.0T X
A solução Philips Ingenia Elition oferece técnicas de imagem de RM de ponta, ao mesmo tempo em que estabelece novos padrões para pesquisa clínica em imagens 3.0T com base em projetos de gradiente e RF. O Ingenia Elition oferece excelente qualidade de imagem e realiza exames de ressonância magnética até 50% mais rápidos¹. O tempo geral de exame rápido é alcançado melhorando o tempo de configuração do manuseio do paciente no furo com a configuração guiada do paciente sem toque, combinada com acelerações na digitalização 2D e 3D. Além disso, o Ingenia Elition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los através de exames de RM.
MR 5300
Este sistema 1.5T inovador de RM é impulsionado pelo exclusivo magneto BlueSeal para operações sem hélio, incorporando uma variedade de tecnologias impulsionadas por IA² para simplificar e automatizar as tarefas clínicas e operacionais mais complexas. Dessa forma, você pode se focar no que é mais importante: seus pacientes. Esta solução de ponta foi projetada para ajudar a aumentar a produtividade da RM, acelerar os exames, empoderar os médicos na tomada de decisão bem fundamentada e controlar os custos de exames de RM.
Spectral CT 7500
O Philips Spectral CT 7500 oferece a você resultados espectrais 100% do tempo. Agora é fácil fazer com que cada exame trabalhe mais para você, ajudando a orientar o caminho para o diagnóstico de precisão que é tão importante para seus pacientes. O Spectral CT 7500 é uma TC espectral baseada em detector, o que significa que você obtém o desempenho necessário em termos de qualidade de imagem, dose e fluxo de trabalho. Tecnologia, ferramentas avançadas e suporte se combinam para ajudá-lo a obter o máximo da experiência espectral.
Philips - Rastreamento Multimodal de Tumores (MMTT) - Philips