Permite visualizar e monitorar alterações cerebrais ao longo do tempo. A funcionalidade Comparative Brain Imaging usa correção de campo, registro e subtração matemática para destacar mudanças sutis, aumentando a precisão diagnóstica(3) em pacientes com EM e reduzindo em 44% o tempo de leitura. Possibilita gerar a série FLAIR star(1), auxiliando na visualização do Sinal da Veia Central (CVS) para apoio ao diagnóstico de esclerose múltipla(2), além de oferecer registro automático e segmentação semiautomática para medição volumétrica de lesões.