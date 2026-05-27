Gera informações qualitativas e quantitativas sobre mudanças na intensidade da imagem ao longo do tempo, auxiliando na identificação de áreas hipoperfusas em AVC agudo por meio de mapas de cores quantitativos. Os mapas podem ser gerados e enviados automaticamente ao PACS ou por e-mail em menos de 2 minutos(4)(5). Indicadores de qualidade (“semáforos”) sinalizam possíveis imprecisões na aquisição. Em estudos com duração suficiente, a análise de permeabilidade avalia a passagem do contraste pela barreira hematoencefálica. A aplicação inclui detecção automática de artérias de referência, veias, linhas espelhadas, máscara cerebral e correção de movimento 3D.