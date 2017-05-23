Termos de pesquisa

Live 3D TEE

3D ultrasound imaging

Encontre produtos similares

Com Live 3D ETE, cardiologistas, cardiocirurgiões, anestesistas, cardiologistas intervencionistas e ecocardiologistas podem ver as estruturas cardíacas e funções em tempo real. É rapidamente reproduzível, e quantificável

Contate-nos
Características
Estruturas e funções

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.
Visualização

-

Visualização para implantação de dispositivo

-

Visualização para implantação de dispositivo

-

Visualização para implantação de dispositivo
Veja a válvula completa

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.
Liderança Live 3D ETE

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.
Dados e perspectivas

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.
Visibilidade aumentada

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados
Monitoramento

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia
Compartilhamento ETE

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil
Melhora a comunicação

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.
Visualização ao vivo

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados
Facilidade de manuseio aumenta o rendimento

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.
  • Estruturas e funções
  • Visualização
  • Veja a válvula completa
  • Liderança Live 3D ETE
Veja todos os recursos
Estruturas e funções

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.

-

Habilidade de ver estruturas cardíacas e funções em ação, mesmo em casos de pacientes difíceis de examinar.
Visualização

-

Visualização para implantação de dispositivo

-

Visualização para implantação de dispositivo

-

Visualização para implantação de dispositivo
Veja a válvula completa

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.

-

Habilidade para ver a válvula completa a partir de múltiplas perspectivas enquanto o coração esta batendo.
Liderança Live 3D ETE

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.

-

xMatrix Live 3D ETE da Philips foi lançado em 2007, e desde então o Live 3D TEE tem sido clinicamente provado em mais de um milhão de exames e procedimentos.
Dados e perspectivas

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.

-

Acesso a dados e perspectivas não disponíveis em transtorácicas.
Visibilidade aumentada

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados

-

Visibilidade aumentada durante procedimentos guiados
Monitoramento

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia

-

Monitoramento antes, durante e pós cirurgia
Compartilhamento ETE

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil

-

Philips oferece opções de sistemas eco Live 3D ETE, incluindo sistema portátil
Melhora a comunicação

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.

-

Melhora comunicação com cirurgiões, pacientes e suas famílias.
Visualização ao vivo

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados

-

Habilidade de visualização ao vivo durante o prosseguimento para claramente acessar os reparos e resultados
Facilidade de manuseio aumenta o rendimento

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.

-

Quantificação fácil da válvula mitral com dados objetivos.

Documentação

Folheto (4)

Folheto

Folheto (4)

Folheto

Veja toda a documentação

Folheto (4)

Folheto

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.