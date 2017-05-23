Com Live 3D ETE, cardiologistas, cardiocirurgiões, anestesistas, cardiologistas intervencionistas e ecocardiologistas podem ver as estruturas cardíacas e funções em tempo real. É rapidamente reproduzível, e quantificável
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